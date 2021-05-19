برلماني: مبادرة الرئيس السيسي لإعادة إعمار غزة دليل على عظمة وقوة مصر

قال النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم واكتوبر وزايد والواحات وعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص ٥٠٠ مليون دولار ، لإعادة إعمار غزة جراء الأحداث الأخيرة، فضلا عن قيام شركات مصرية متخصصة الاشتراك في التنفيذ، كل ذلك يؤكد على عظمة وقوة الدولة المصرية.

وأشار سلطان في بيان له، إلى أن مصر دائما ما تجعل قضية فلسطين على رأس أولوياتها، موضحا أن تناغم الدبلوماسية الرئاسية والتحرك الكامل بين الأجهزة المعنية للدفاع عن حق دولة شقيقة يدل على أن مصر لم تنس قضية فلسطين بل ستظل في الوجدان وفي مقدمة القضايا المصرية.



ودلل النائب على ذلك بتوجيهات الرئيس السيسي السابقة بفتح معبر رفح وإرسال المساعدات الإنسانية والطبيعة لقطاع غزة، مشيدا بالدور الفعال التي تقوم به السياسة المصرية لدعم القضية الفلسطينية والقضايا العربية والإفريقية.