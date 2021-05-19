عبد المنعم سعيد يكشف ملامح دور مصر المحوري لدعم فلسطين

قال المفكر السياسي عبد المنعم سعيد، إن الـ 48 ساعة الأخيرة شهدت تغيرا في موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن، من القضية الفلسطينية، والغارات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، وأصبح يطالب إسرائيل بوقف القصف على القطاع.

وأضاف عبد المنعم سعيد، في حواره في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"،: "مصر لها دور كبير في القضية الفلسطينية، ودعم السودان والقارة الإفريقية".

وأشار عبد المنعم سعيد إلى أن المعركة الحالية بين إسرائيل وفلسطين؛ خلقت خلافات بين العرب الذين يعيشون داخل إسرائيل نفسها".



ونوه بأن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة؛ تؤكد أن مصر في مقدمة الدول التي تساند الفلسطينيين، والعالم يعلم أن مصر ليست دولة بترولية غنية، ولكنها بنت ثروتها خلال السنوات الماضية؛ كي تقدم عونا حقيقيا للدول الشقيقة والجارة.

وتابع عبد المنعم سعيد: "مصر تدخل في تداخل تنموي مع السودان وليبيا وغزة، كما تستعد لتقديم العون وإعطاء الفرصة للشركات المصرية للعمل على إعمار غزة والسودان وليبيا".

وأكمل عبد المنعم سعيد: "الشركات المصرية أصبحت تمتلك القدرات التي تمكنها من تنفيذ أعمال تحديث البنية الأساسية، ومد خطوط الكهرباء، وشبكات المياه، داخل وخارج حدود الدولة المصرية".

