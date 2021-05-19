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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية.. و"التضامن" تقدم مساعدات للسكان

انهيار أجزاء من عقار
انهيار أجزاء من عقار في كوم الشقافة غرب الإسكندرية

انهارت أجزاء من عقار قديم، في حارة عز، بمنطقة كوم الشقافة في كرموز، غرب الإسكندرية، في الساعات الأخيرة من أمس الثلاثاء، دون وقوع ضحايا.

وقالت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، إن العقار رقم 13 في حارة عز، تقطنه 6 أسر، بإجمالي 18 فردا متضررين، وتم نقلهم بسيارات الحي إلى مقر إيواء مؤقت في مدرسة الإخلاص الإعدادية.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا، من قسم شرطة كرموز، غربي المحافظة، يفيد بورود بلاغ بانهيار عدة أسقُف لعقار من الداخل.

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وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وضباط قسم شرطة كرموز إلى موقع الحادث، وجرى رفع أثار الحادث، والتأكد من وجود مصابين أو ضحايا من عدمه.

كما تلقى مسؤولو حي غرب، إشارة، تفيد بانهيار أجزاء من عقار قديم، رقم 13 حاره عز، بكوم الشقافة، بمنطقة كرموز.

كما توجهت الدكتورة ماجدة جلالة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، وفريق الإغاثة بالمديرية، إلى موقع الانهيار؛ لمساعدة الأسر المتضررة.

وقالت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين، وهي عبارة عن “وجبات، وبطاطين، ومبلغ مالي”؛ إعانة لهم، وعرض تسكينهم بالإيواء العاجل لمحافظة الإسكندرية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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