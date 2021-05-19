آلية محددة.. أحمد الطاهري: مصر أعلنت عن عملية إعمار مدروسة في فلسطين

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، تعليقاً على مبادرة الرئيس السيسي لإعادة إعمار غزة، إن مصر تقدمت بعرض التهدئة مع بداية اشتعال الأوضاع في غزة وتواصل غارات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع..



وأضاف أحمد الطاهري في حواره في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي" : " لم تقم اسرائيل بتهدئة الأوضاع، ومصر بدأت باتصالات مع امريكا وبريطانيا لدفع إسرائيل لوقف العمليات العسكرية بشكل مباشر والحديث عن التهدئة ".

وتابع احمد الطاهري :" محاولات مصرية لقيادة المجموعة العربية داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتهدئة الأوضاع في فلسطين ووقف عمليات اسرائيل العسكرية ".

واكمل احمد الطاهري :" هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها مصر عن عملية إعمار مدروسة في فلسطين ووضع آلية محددة للاعمار في غزة".

ولفت أحمد الطاهري :" مصر أعلنت أن الشركات المصرية سوف تشارك في اعادة إعمار غزة وتوقيت المبادرة المصرية هام للغاية من اجل تهدئة الأوضاع في فلسطين ".