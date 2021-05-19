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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لمواليد 19 مايو.. ماذا يخبئ لك برجك في علم الأرقام؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال خبراء الأبراج عن مواليد 19 مايو، وفقا لعلم الأرقام،: “كونك من مواليد برج الثور في 19 مايو؛ فأنت تميل إلى أن تكون محترمًا للغاية، ولديك سلوكا أنيقا، وغالبًا ما تفكر في الآخرين أكثر مما تعتقد في نفسك”. 

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وتابع الخبراء وفقا لموقع “thehoroscope”، أنت عنيد في بعض الأحيان، وقد يقول البعض إنك مادي، ولكن هذا فقط من أجل سلامتك وراحتك، وتتجاوز رغباتك في الحياة.

وأكد خبراء الأبراج، أن الأشخاص مواليد 19 مايو ثابتون ولكنهم أيضًا يتقبلون الناس ويقبلونهم، ولديهم إطار ذهني رقيق ومرن، وعادة ما يكونون هادئين، ما لم يتم استفزازهم بالطبع، كما أنهم يستمتعون بامتلاك أكبر عدد ممكن من المقتنيات المادية، ولديهم زملاء في جميع الأوقات، وأنهم يكرهون مشاعر عدم اليقين والأوضاع التي تتطلب تحولًا سريعًا.

يتمتع مواليد 19 مايو بقدر كبير من الكرم والأناقة، لكن يبدو أنهم يظهرون مدى رقة قلوبهم تجاه الأشخاص الذين يتمتعون بالشرف والضمير مثلهم، لذلك يميلون إلى إنشاء نوع من دائرة الثقة من حولهم ويكونون دائمًا منفتحين لأولئك الذين كسبوا احترامهم.

مواليد 19 مايو مواليد برج الثور برج الثور

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