تنسيقية شباب الأحزاب: مبادرة الرئيس السيسي إعلان انحياز واضح للقضية الفلسطينية

قال النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعليقا على مبادرة الرئيس السيسي لإعادة إعمار غزة، إن إسرائيل ارتكبت عددا من الانتهاكات والمخالفات للقانون الدولي، واعتدت على الفلسطينيين وتهجيرهم من منازلهم.



وأضاف أحمد مقلد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"،: "مصر قدمت الدعم للأشقاء الفلسطينيين منذ اليوم الأول، بداية من فتح معبر رفح واستقبال المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية".

وأوضح أحمد مقلد: "الدولة المصرية طرف أصيل في اعادة إعمار فلسطين وغزة، وتوفير 500 مليون مليون دولار لإعادة الإعمار".

وأكمل أحمد مقلد: "مصر من أكثر الدول التي ساعدت وحملت هموم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية منذ بدايتها، ومصر قدمت تضحيات كثيرة، وقدمت شهداء لصالح القضية الفلسطينية".

واستطرد أحمد مقلد: "مصر ما زالت وستظل داعمة وبكل قوة للقضية الفلسطينية، ومبادرة الرئيس السيسي؛ هي إعلان انحياز واضح للقضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

