الوضع اتبدِّل.. 1000 دولار غرامة لمن يفرض ارتداء كمامة في ولاية أمريكية

وداعا للكمامة.. تم رفع هذا الشعار في ولاية تكساس الأمريكية؛ بعدما صدر قرار بحظر تنفيذ القرارات الحكومية في الولاية حول فرض ارتداء الأقنعة، بدءا من 4 يونيو، في كل الأماكن العامة مثل المدارس.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، يأتي هذا القرار؛ بعد أن أصدر الحاكم “جريج أبوت” أمرًا تنفيذيًا حول قواعد تغطية الوجه، حيث أعلن مكتب “أبوت”، في بيان، أن هذه الخطوة تعني أن المسؤولين على مستوى المقاطعة والمدن والمناطق التعليمية وسلطات الصحة العامة والحكومة، لن يكونوا قادرين على مطالبة الناس بتغطية وجوههم.

ومن هذا المنطلق، بدءا من 21 مايو، يمكن أن تُفرض على الحكومات المحلية أو المسؤولين الذين يحاولون فرض ارتداء الأقنعة في تكساس، غرامات تصل إلى 1000 دولار، حيث ستتَّبع المدارس الإرشادات الحالية حتى 4 يونيو، وسيتم إعفاء المستشفيات والأقسام التي تديرها الدولة.

وقال "أبوت" في بيانه: " يجب أن يقرر سكان تكساس، وليس الحكومة، الأفضل لممارساتهم الصحية، ولهذا السبب لن يتم فرض الأقنعة من قبل مناطق المدارس العامة أو الهيئات الحكومية"، كما تعهد الحاكم باستخدام اللقاحات والأدوية العلاجية للأجسام المضادة لمواصلة الحرب ضد عدوى كوفيد-19، مع الدفاع عن حرية الأمريكيين في تكساس من خلال منحهم خيار ارتداء الأقنعة.

يُعرف أبوت بآرائه المتشددة بشأن أقنعة الوجه ، وفي مارس الماضي، أصدر أمرًا تنفيذيًا بعدم ارتداء القناع ، والاعتماد بدلاً من ذلك على تدابير أخرى مثل اللقاحات، حيث تم تطعيم أكثر من 39 ٪ من سكان تكساس بشكل كامل ضد العدوى.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الأمريكيين الذين تم تطعيمهم قد يتخلصون من أقنعتهم، ولكن برغم ذلك لا تزال المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية توصي بتغطية الوجه لأولئك الذين لم يتم تحصينهم بعد.