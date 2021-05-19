أحمد السقا يدعم أهالي غزة ضد الإرهاب الإسرائيلي

دعم الفنان أحمد السقا أهالي الشيخ جراح بعد تعرض قطاع غزة للقصف برا وبحرا وجوا من قبل الإرهاب الإسرائيلي.



ونشر احمد السقا عبر انستجرام صورة وكتب قائلا" #gazaunderattack#Freepalestine"



وقد صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في وقت سابق، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.



جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الاراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الاليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.