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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القضية الفلسطينية

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: فلسطين والقدس والمسجد الأقصى في قلب مصر.. فيديو

دعم غزة
دعم غزة

قال الدكتور" خالد عمران "أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية"،  إن مبادرة الرئيس لمساعدة الاخوة الفلسطينيين تبرهن على أن مصر دولة رائدة و ترعى القضية الفلسطينية .

 

أضاف "عمران "خلال مداخلة هاتفية فى برنامج" المواجهة " المذاع على قناة "اكسترا نيوز " ، أن  التعمير هو السلاح الأكبر الذى سيواجه التدمير، منوها إلى أن التعمير يأتى من الوعى الكامل و الرقة الكبير فى التفكير .

أكد "أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية"،أن جميع المؤسسات المصرية تقف خلف الرئيس فى تلك المبادرة، داعيا الله أن يوفقه فى هذا المسار و دعى الجميع أن يتجهوا لنفس المسار ويقدموا المساعدة للفلسطينيين. 

 

أوضح، أن القضية الفلسطينية و القدس و المسجد الأقصى فى قلب مصر،  لافتا إلى أن هذه القضية لم تكن مهمة لمصر فقط بل للعالم أجمع. 

 

و تابع ، أن للمؤسسات التوعوية والدينية لها دورا كبيرا وهو توعية كل من فى الداخل و الخارج للمشاركة فى تلك التعمير .

 

القدس المسجد الأقصى الإفتاء المصرية

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