حمدي الميرغني يروج لـ فيلم ماما حامل

شارك الفنان حمدي الميرغني، متابعيه، صورة جديدة من أفيش فيلم "ماما حامل"، المقرر طرحه قريبا في دور العرض.



وعلق حمدي الميرغني، على الصورة التي نشرها عبر حسابه على “إنستجرام”: "‬‏ألف مبروك.. ماما حامل،

فيلم #ماما_حامل بجميع دور العرض يوم 2 يونيو".



يذكر أن النجمة ليلى علوى، تعود بفيلم “ماما حامل”، لـ السينما؛ بعد انقطاع دام لمدة 5 سنوات، بعد آخر أعمالها السينمائية فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن".



فيلم "ماما حامل" بطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، وهدى الأتربي، وويزو، ومحمد سلام، وبدرية طلبة، ونانسي صلاح، وآخرون، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.