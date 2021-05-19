السعودية: المحادثات مع إيران في مرحلة "استكشافية"

أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن المحادثات بين المملكة العربية السعودية وإيران، في مرحلة "استكشافية".

وأضاف الوزير السعودي، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”: "بدأنا مناقشات استكشافية.. إنها في بدايتها".

وقال فيصل بن فرحان- الموجود في باريس؛ للمشاركة في قمتين دوليتين-: "نأمل أن يرى الإيرانيون أن من مصلحتهم العمل مع جيرانهم بطريقة إيجابية تؤدي إلى الأمن والاستقرار والازدهار.. إذا استطاعوا أن يروا أن ذلك في مصلحتهم.. يمكن أن يكون لدي أمل.. حاليا نحن في مرحلة مبكرة من المناقشات".

وبشأن تأثير نتيجة الانتخابات الرئاسية الإيرانية المرتقبة في يونيو المقبل، على السياسة الإقليمية لطهران؛ اعتبر الوزير السعودي أن هذا التأثير سيكون "ضئيلاً" لأن السياسة الخارجية يُقررها المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وتابع بن فرحان: "دور المرشد الأعلى أساسي.. لذلك لا نعتقد أنه سيكون هناك أي تغيير جوهري في سياسة إيران الخارجية".