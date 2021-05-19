قتلى وجرحى في هجوم على حافلة ركاب بولاية كاليفورنيا الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية، مقتل سيدتين وإصابة 5 آخرين، إثر إطلاق نار على حافلة ركاب يجري فيها احتفال بعيد ميلاد أحد الأشخاص في ولاية كاليفورنيا.

وذكرت شرطة مدينة أوكلاند في ولاية كاليفورنيا "في الساعة 00:19 من يوم 18 مايو، وقع إطلاق نار في طريق سيارات.. وأصاب عدد كبير من الرصاص، حافلة ركاب كبيرة؛ ما أسفر عن جرح عدة أشخاص بدرجات مختلفة، وتوفي 2 من المصابين متأثران بجروحهما".

وأضافت الشرطة أن شخصين مجهولين أطلقا النار على الحافلة من داخل سيارتهما، وتم استهدافها بحوالي 70 طلقة نارية، مؤكدة أن الحادث كان هجوما مخططا له، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".

وأشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى أن الحافلة كانت تتجه إلى أوكلاند، ويجري بداخلها الاحتفال بعيد الميلاد الـ21 لأحد الركاب.

وبحسب التقارير، فإن القتيلين هما امرأتين شابتين، وأسفر الهجوم عن إصابة 5 نساء أخريات.

وتمكن سائق الحافلة من التوجه بها إلى مقر شرطة أوكلاند عقب حادث إطلاق النار، وأظهرت الصور آثار الرصاص على الحافلة وتدمير نوافذها خلال الهجوم.