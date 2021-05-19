عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قتلى وجرحى في هجوم على حافلة ركاب بولاية كاليفورنيا الأمريكية

قتلى وجرحى في هجوم
قتلى وجرحى في هجوم على حافلة ركاب في ولاية كاليفورنيا

أعلنت السلطات الأمريكية، مقتل سيدتين وإصابة 5 آخرين، إثر إطلاق نار على حافلة ركاب يجري فيها احتفال بعيد ميلاد أحد الأشخاص في ولاية كاليفورنيا.

وذكرت شرطة مدينة أوكلاند في ولاية كاليفورنيا "في الساعة 00:19 من يوم 18 مايو، وقع إطلاق نار في طريق سيارات.. وأصاب عدد كبير من الرصاص، حافلة ركاب كبيرة؛ ما أسفر عن جرح عدة أشخاص بدرجات مختلفة، وتوفي 2 من المصابين متأثران بجروحهما".

وأضافت الشرطة أن شخصين مجهولين أطلقا النار على الحافلة من داخل سيارتهما، وتم استهدافها بحوالي 70 طلقة نارية، مؤكدة أن الحادث كان هجوما مخططا له، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".

شاهد .. حريق هائل في كاليفورنيا يلتهم عددا من المنازل

أمريكا.. إصابة 9 أشخاص في إطلاق نار بولاية رود آيلاند

وأشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى أن الحافلة كانت تتجه إلى أوكلاند، ويجري بداخلها الاحتفال بعيد الميلاد الـ21 لأحد الركاب.

وبحسب التقارير، فإن القتيلين هما امرأتين شابتين، وأسفر الهجوم عن إصابة 5 نساء أخريات.

وتمكن سائق الحافلة من التوجه بها إلى مقر شرطة أوكلاند عقب حادث إطلاق النار، وأظهرت الصور آثار الرصاص على الحافلة وتدمير نوافذها خلال الهجوم.

كاليفورنيا اطلاق نار إطلاق نار أمريكا اخبار العالم حافلة ركاب

موضوعات متعلقة

أمريكا تعلق على تساؤلات ارتكاب إسرائيل جرائم حرب بحق الفلسطينيين

شاهد .. حريق هائل في كاليفورنيا يلتهم عددا من المنازل

أمريكا.. إصابة 9 أشخاص في إطلاق نار بولاية رود آيلاند

ترشيحاتنا

استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة أكثر من 1400 في الضفة الغربية والقدس

الزمالك: شركة الكرة ليست شو إعلامي.. ونتفاوض مع مستثمر خليجي

مستشفى العريش العام يستقبل رابع جريح من غزة.. التشخيص الكامل لحالته

ساسي يشكو الزمالك للحصول على مستحقاته المتأخرة .. فيديو

الزمالك : فرجاني ساسي لاعب مخلص لديه مستحقات متأخرة .. ولكن

حكم كشف المرأة شعرها أمام أقاربها الصغار؟ أمين الفتوى يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

بعد كلام الأخوية.. أمير كرارة يقابل مها أحمد ومجدي كامل بالبلوك

أول رد من رئيس الوزراء على مطالب استثناء المدن الساحلية من مواعيد الإغلاق

اقرأ هذه السورة قبل النوم تغفر ذنوبك وتقيك عذاب القبر

حقيقة إصابة ماجد الكدواني بـ مرض جلدي خطير

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

على شاطئ البحر.. رانيا فريد شوقي تتغزل في زوجها

الهروب بحرا.. ملجأ الأثرياء السري خلال إغلاق كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 طرق مختلفة لعمل القرنبيط بالصور

طريقة مختلفة لعمل البانيه .. 7 وصفات جديدة

بسرعة رهيبة.. سحلية تسحب دودة من فم رجل في مقطع فيديو غريب

اكتشاف مذهل.. أسماك القرش تمتلك تقنيات GPS حديثة لتحديد المواقع.. صور

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

أ. د. أحمد زكى يكتب: جامعة قناة السويس أيقونة التعاون العلمى بين مصر والصين

فاطمة حسن تكتب: فلسطين مدرسة الصمود

حنان محمود إبراهيم تكتب: وفاء القائد

غادة جابر تكتب: محاكم إسرائيلية تحكم لصهيون

رجب الشرنوبي يكتب: البيت «الأسود».. الراعي الرسمي للإرهاب!!!

إبراهيم عمران يكتب: مصر تنتصر للقضية الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

بهجت العبيدي

موت الموت.. ما بعد الإنسانية

إسلام كمال

محصلة المساعى المصرية لإنقاذ الفلسطينيين

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ