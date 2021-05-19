منى فاروق تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

شاركت الفنانة منى فاروق، متابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، جلسة تصوير جديدة.



وظهرت منى فاروق، بإطلالة أنيقة، مرتدية “توب شيفون” أسود، وبنطال كلاسيك مميز باللون الفضي، وعلقت عليها: "كن لنفسك كل شيء، ولا تكن لغيرك كل شيء"، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقاتهم.



واعتمدت منى فاروق، على ترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة مميزة، وإبراز ملامحها بوضع المكياج الخفيف والهادئ، واكتفت بوضع أحمر الشفاه؛ وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.

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وتعد منى فاروق من ضمن المواهب الشابة الصاعدة التي أفرزها مسلسل "الأب الروحي"، ثم خاضت التجربة الثانية لها بالوقوف أمام النجم ياسر جلال، في مسلسل "ظل الرئيس"، والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

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وكان أحدث أعمال منى فاروق، مشاركتها فى مسلسل "رحيم"، بطولة النجم ياسر جلال ومحمد رياض، من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة.