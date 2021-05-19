عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منى فاروق تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

منى فاروق
منى فاروق

شاركت الفنانة منى فاروق، متابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، جلسة تصوير جديدة.


وظهرت منى فاروق، بإطلالة أنيقة، مرتدية “توب شيفون” أسود، وبنطال كلاسيك مميز باللون الفضي، وعلقت عليها: "كن لنفسك كل شيء، ولا تكن لغيرك كل شيء"، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقاتهم.


واعتمدت منى فاروق، على ترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة مميزة، وإبراز ملامحها بوضع المكياج الخفيف والهادئ، واكتفت بوضع أحمر الشفاه؛ وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة. 

IMG-20210519-WA0014
IMG-20210519-WA0014


وتعد منى فاروق من ضمن المواهب الشابة الصاعدة التي أفرزها مسلسل "الأب الروحي"، ثم خاضت التجربة الثانية لها بالوقوف أمام النجم ياسر جلال، في مسلسل "ظل الرئيس"، والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

IMG-20210519-WA0013
IMG-20210519-WA0013


وكان أحدث أعمال منى فاروق، مشاركتها فى مسلسل "رحيم"، بطولة النجم ياسر جلال ومحمد رياض، من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة.

جلسة تصوير جديدة اطلالة إطلالة انيقة مني فاروق مسلسل رحيم أسود ياسر جلال الفنانة مني فاروق مسلسل الأب الروحي الصور

ترشيحاتنا

استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة أكثر من 1400 في الضفة الغربية والقدس

الزمالك: شركة الكرة ليست شو إعلامي.. ونتفاوض مع مستثمر خليجي

مستشفى العريش العام يستقبل رابع جريح من غزة.. التشخيص الكامل لحالته

ساسي يشكو الزمالك للحصول على مستحقاته المتأخرة .. فيديو

الزمالك : فرجاني ساسي لاعب مخلص لديه مستحقات متأخرة .. ولكن

حكم كشف المرأة شعرها أمام أقاربها الصغار؟ أمين الفتوى يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

بعد كلام الأخوية.. أمير كرارة يقابل مها أحمد ومجدي كامل بالبلوك

أول رد من رئيس الوزراء على مطالب استثناء المدن الساحلية من مواعيد الإغلاق

اقرأ هذه السورة قبل النوم تغفر ذنوبك وتقيك عذاب القبر

حقيقة إصابة ماجد الكدواني بـ مرض جلدي خطير

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

على شاطئ البحر.. رانيا فريد شوقي تتغزل في زوجها

الهروب بحرا.. ملجأ الأثرياء السري خلال إغلاق كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 طرق مختلفة لعمل القرنبيط بالصور

طريقة مختلفة لعمل البانيه .. 7 وصفات جديدة

بسرعة رهيبة.. سحلية تسحب دودة من فم رجل في مقطع فيديو غريب

اكتشاف مذهل.. أسماك القرش تمتلك تقنيات GPS حديثة لتحديد المواقع.. صور

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

أ. د. أحمد زكى يكتب: جامعة قناة السويس أيقونة التعاون العلمى بين مصر والصين

فاطمة حسن تكتب: فلسطين مدرسة الصمود

حنان محمود إبراهيم تكتب: وفاء القائد

غادة جابر تكتب: محاكم إسرائيلية تحكم لصهيون

رجب الشرنوبي يكتب: البيت «الأسود».. الراعي الرسمي للإرهاب!!!

إبراهيم عمران يكتب: مصر تنتصر للقضية الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

بهجت العبيدي

موت الموت.. ما بعد الإنسانية

إسلام كمال

محصلة المساعى المصرية لإنقاذ الفلسطينيين

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ