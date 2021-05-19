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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لكنهم رجال.. خالد الغندور: مستحقات لاعبي الزمالك متأخرة منذ عدة أشهر

الزمالك
الزمالك

قال خالد الغندور، مقدم البرنامج الرئيسي في قناة  الزمالك، إن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لهم مستحقات متأخرة ترجع لـ3 أو 4 أشهر ماضية.

وأضاف الغندور، في حديثه عبر قناة نادي الزمالك، إلى أن نهاية فترة إيقاف إمام عاشور لاعب الفريق، ستكون بحلول موعد إقامة اللقاء الفاصل بين الأهلي والزمالك في دوري مواليد 1999.

وقال الغندور: "لاعبو الزمالك لهم مستحقات متأخرة منذ ثلاثة أو أربعة أشهر، وعلى الرغم من ذلك فإنهم يلعبون المباريات بقوة ويحققون الانتصارات، لأنهم رجال".

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وأكمل: "لجنة الإدارة بالتأكيد تريد دفع المبالغ المتأخرة للاعبين، لكنهم لا يعلمون هل سيتواجدون غدًا أم لا، وفي نفس الوقت اللاعبين لا يستطيعون تحمل التأخير أكثر من ذلك؛ لأن لديهم التزامات".

وأضاف: "لماذا يتم إيقاف إمام عاشور في مباريات الفريق الأول ومواليد 99، فمثلًا لو الفريق الأول لعب مباراة وفي نفس اليوم مواليد 99 و2001 لعبوا مباراتين في بطولتهم؛ فهل تحسب الثلاث مباريات لأحمد عيد المقيد في فريق 2001 ويتم خصمهم من فترة إيقافه؟".

وأردف: "لماذا تُحسب مباريات الفريق الأول من إيقاف يحيى مفتاح، رغم أنه لا يخوض أي تدريب مع الفريق، ولا نعرف شكله من الأساس؟، اتحاد الكرة سمك لبن تمر هندي ومش فاهم حاجة خالص".

واختتم: "رئيس لجنة التظلمات أبلغنا أن الإيقافات تسري على كل البطولات والمراحل السنية، هل يعني ذلك أن إمام عاشور فترة إيقافه ستنتهي في المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك مواليد 99؟، هذا ما قاله".

الأهلى الزمالك خالد الغندور قناة الزمالك امام عاشور الترجي التونسي

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