خالد عكاشة: أمريكا ستتدخل بقوة لصالح مصر في أزمة سد النهضة لهذه الأسباب

قال الدكتور خالد عكاشة، المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إن إثيوبيا ارتكبت مجموعة من المغالطات خلال جولات التفاوض السابقة حول سد النهضة مع مصر والسودان، وكانت دائما لديها خطة تهدف لإفشال هذه الجولات التفاوضية.

وفي مداخلة ببرنامج "خبر اليوم" على فضائية "أون"، قال إن الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن بعد دراستها لملف سد النهضة ووقوفها على حجم السيولة الامنية والسياسية والمهددات الكثيرة التي تطال القرن الأفريقي والشرق الأفريقي بكامله، بما يكون لديها شكل آخر من أشكال الضغط والإلزام لكافة الأطراف.

وأوضح أنه في حال بدأت الولايات المتحدة بالضغط باتجاه إلزام الأطراف، سيكون جزءًا كبيرًا من المصالح المصرية قد تحقق، وذلك لأن مصر لديها قضية عادلة، ولديها حقوق مصانة بموجب القوانين الدولية والعدالة والعرف الدوليين لاستخدام الأنهار العابرة لحدود الدول.

وأكد الدكتور عكاشة أنه بمجرد الدخول في جولة تفاوض ملزمة وجادة وحقيقية فإن مصر ستحصل على حقوقها على الفور وستكون مصالحها من دون شك، وأن هذا ما تعول عليه مصر كسيناريو بديل للوضع الراهن.

ولفت المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إلى أنه بخلاف التدهور الأخير لعلاقات مصر وإثيوبيا، ورغبة واشنطن في تغيير صورتها دولياً وإثبات حضورها القوي في المنطقة، فإنه من مصلحة الولايات المتحدة نفسها استقرار المنطقة، وهو الأمر الذي يدفعها بقوة للتدخل في أزمات القرن الأفريقي.