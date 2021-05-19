الزمالك: شركة الكرة ليست شو إعلامي.. ونتفاوض مع مستثمر خليجي

قال إبراهيم عبدالله عضو اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، إن الساعات الماضية شهدت مفاوضات وحديثا مع مستثمر خليجي؛ للتواجد في إدارة شركة كرة القدم، لكن لم يحسم موقفه بشكل نهائي.

وأضاف إبراهيم عبدالله، في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر": "لا نقوم بتقليد أحد، مع احترامنا لجميع الأندية، منذ 3 أشهر أعلنَّا أننا بصدد إنشاء شركة الزمالك لكرة القدم، لكن لا نستطيع الإعلان عن أي أمر إلا بعد الانتهاء من الإجراءات".

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وأوضح: "قمنا بالإعلان مؤخرا؛ لأننا أنهينا الإجراءات مع المستثمرين، وحتى الساعات الماضية، كنا نتفاوض مع مستثمر رابع، وهو ليس مصريا، ولكن خليجيا، لكن لا يمكن الكشف عن هويته؛ حتى يعلن موقفه بشكل نهائي".

واستطرد: "نحن نقوم بإنشاء شركة متخصصة في مجال كرة القدم، لم نقلد أحدا، ولا نصرح بالأمر لمجرد (شو إعلامي)، نحن رجال نفهم جيدا في كيفية إدارة الأعمال".