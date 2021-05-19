في ذكرى ميلاد هانم محمد.. حكاية صعود الأم والدادة

تحل اليوم الأربعاء 19 مايو، ذكرى ميلاد الفنانة هانم محمد، التي ولدت بمثله في القاهرة عام 1932م، ورحلت في 15 أكتوبر 2007، عن عمر يناهز الـ75 عامًا.

بدأت الفنانة هانم محمد العمل بالتمثيل سنة 1970 من خلال بعض الأدوار بالتلفزيون والمسرح، وكانت معظم أدوارها عن “الأم” و"بنت البلد خفيفة الظل" وبعض أدوار الأم القاسية، واستمرت بالعمل بالتمثيل حتى وفاتها في 15 أكتوبر 2007.

ومن أشهر أعمال الفنانة هانم محمد "جذور في الهواء – عسكر في المعسكر – جواز بقرار جمهوري – لو كان ده حلم – هاللو أمريكا – الأخطبوط – عليه العوض – درب البهلوان – المساطيل – النمر والأنثى – رغبة وحقد وانتقام – مشوار عمر – حد السيف – نهاية رجل تزوج – رحلة الشقاء والحب – العايقة والدريسة – الوزير جاي – مغاوري في الكلية - البيضة والحجر".

وتألقت هانم محمد، في دور الدادة عزيزة في فيلم “إمبراطورية ميم” مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والنجم أحمد مظهر، ثم شاركت في العديد من الأعمال الفنية المتنوعة ما بين مسلسلات وأفلام ومسرحيات أيضا.