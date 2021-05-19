ساسي يشكو الزمالك للحصول على مستحقاته المتأخرة .. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن التونسي فرجاني ساسي، لاعب نادي الزمالك، تقدم بشكوى رسمية بحق ناديه، للحصول على مستحقاته المتأخرة.



وأضاف الإعلامي هاني حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن ساسي تقدم اليوم بشكوى رسمية ضد الزمالك، إلى اتحاد الكرة بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية، كإجراء أول نحو فسخ عقده مع قلعة ميت عقبة.

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وأوضح هاني حتحوت، أن إدارة الزمالك، ستعقد جلسة مع اللاعب خلال الأيام المقبلة لحل هذه الأزمة بشكل ودي.