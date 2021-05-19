عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ساسي يشكو الزمالك للحصول على مستحقاته المتأخرة .. فيديو

فرجاني ساسي
فرجاني ساسي

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن التونسي فرجاني ساسي، لاعب نادي الزمالك، تقدم بشكوى رسمية بحق ناديه، للحصول على مستحقاته المتأخرة.


وأضاف الإعلامي هاني حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن ساسي تقدم اليوم بشكوى رسمية ضد الزمالك، إلى اتحاد الكرة بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية، كإجراء أول نحو فسخ عقده مع قلعة ميت عقبة.

اقرأ أيضاً.. الزمالك : فرجاني ساسي لاعب مخلص له مستحقات متأخرة .. ولكن

وأوضح هاني حتحوت، أن إدارة الزمالك، ستعقد جلسة مع اللاعب خلال الأيام المقبلة لحل هذه الأزمة بشكل ودي.

الزمالك فرجاني ساسي هاني حتحوت صدى البلد ادارة الزمالك

ترشيحاتنا

استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة أكثر من 1400 في الضفة الغربية والقدس

الزمالك: شركة الكرة ليست شو إعلامي.. ونتفاوض مع مستثمر خليجي

مستشفى العريش العام يستقبل رابع جريح من غزة.. التشخيص الكامل لحالته

ساسي يشكو الزمالك للحصول على مستحقاته المتأخرة .. فيديو

الزمالك : فرجاني ساسي لاعب مخلص لديه مستحقات متأخرة .. ولكن

حكم كشف المرأة شعرها أمام أقاربها الصغار؟ أمين الفتوى يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

بعد كلام الأخوية.. أمير كرارة يقابل مها أحمد ومجدي كامل بالبلوك

أول رد من رئيس الوزراء على مطالب استثناء المدن الساحلية من مواعيد الإغلاق

اقرأ هذه السورة قبل النوم تغفر ذنوبك وتقيك عذاب القبر

حقيقة إصابة ماجد الكدواني بـ مرض جلدي خطير

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

على شاطئ البحر.. رانيا فريد شوقي تتغزل في زوجها

الهروب بحرا.. ملجأ الأثرياء السري خلال إغلاق كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 طرق مختلفة لعمل القرنبيط بالصور

طريقة مختلفة لعمل البانيه .. 7 وصفات جديدة

بسرعة رهيبة.. سحلية تسحب دودة من فم رجل في مقطع فيديو غريب

اكتشاف مذهل.. أسماك القرش تمتلك تقنيات GPS حديثة لتحديد المواقع.. صور

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

أ. د. أحمد زكى يكتب: جامعة قناة السويس أيقونة التعاون العلمى بين مصر والصين

فاطمة حسن تكتب: فلسطين مدرسة الصمود

حنان محمود إبراهيم تكتب: وفاء القائد

غادة جابر تكتب: محاكم إسرائيلية تحكم لصهيون

رجب الشرنوبي يكتب: البيت «الأسود».. الراعي الرسمي للإرهاب!!!

إبراهيم عمران يكتب: مصر تنتصر للقضية الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

بهجت العبيدي

موت الموت.. ما بعد الإنسانية

إسلام كمال

محصلة المساعى المصرية لإنقاذ الفلسطينيين

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ