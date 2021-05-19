استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة أكثر من 1400 في الضفة الغربية والقدس

أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية، استشهاد 4 مواطنين، وإصابة أكثر من 1400، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس.

وأكدت الصحة الفلسطينية، استشهاد 4 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، سقط 3 منهم في منطقة رام الله، والرابع في الجليل.

وأضافت الوزارة، أن المستشفيات استقبلت، الثلاثاء، 202 فلسطيني آخرين، تمت إصابة غالبيتهم بالرصاص الحي.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه رصد بشكل عام 1434 إصابة بين الفلسطينيين بينها 182 بالرصاص الحي و195 بالرصاص المطاطي و931 بالاختناق بالغاز و120 نتيجة الاعتداءات بالضرب والحروق والسقوط و6 نتيجة عمليات الدهس.

فيما ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 217 قتيلا و1500 مصاب، بحسب وزارة الصحة في غزة.

واندلعت اشتباكات عنيفة، الثلاثاء، بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي حاولت قمع مسيرات انطلقت في الأراضي الفلسطينية كافة على خلفية التصعيد الإسرائيلي في كل من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.