كوكا: عملت 13 سنة بالأهلي لأحصل على الفرصة.. وإصابة معلول حولتني لـ"ظهير"

قال أحمد نبيل "كوكا" الظهير الأيسر الذي تم تصعيده إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الدولي التونسي علي معلول، ساعده من أجل الظهور بصورة طيبة.

وفي تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" قال "كوكا": "عملت لمدة 13 سنة في النادي الأهلي؛ من أجل فرصة الظهور مع الفريق الأول، وأجتهد للحفاظ علها".

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وشارك أحمد نبيل مع الفريق الأول؛ بعد قرار بيتسو موسيماني تصعيده مع عدة لاعبين من فريق الشباب؛ لمواجهة ضغط المباريات والإصابات وإرهاق الفريق.

وأضاف كوكا :"علي معلول ساعدني كثيراً، ويتحدث معي دائماً، ويوجه لي النصائح من أجل الظهور بصورة طيبة، ولا أعلم عندما يعود هل سأشارك أم لا، كل شيء بيد الله، أجتهد فقط وأبذل كل ما لدي، ولا أعلم ماذا يمكن أن يحدث مستقبلاً".

وأنهى كوكا تصريحاته: "تمنيت أن أشارك في مركزي بوسط الملعب، لكن إصابات علي معلول ومحمود وحيد وأيمن أشرف، كتبت لي المُشاركة في مركز الظهير الأيسر".