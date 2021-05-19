عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكريات النجوم

في ذكرى وفاة حسن مصطفى.. ميمي جمال طلبت الطلاق منه بسبب الخيانة

حسن مصطفى وميمي جمال
حسن مصطفى وميمي جمال

تحل اليوم الأربعاء 19 مايو، ذكرى وفاة الفنان حسن مصطفى، الذي ولد بالقاهرة في 26 يونيو 1933، ورحل عن عالمنا بمثله عام 2015، عن عمر يناهز 81 عامًا، وقدم عددا من الأعمال الفنية المهمة وتميز بتقديم اللون الكوميدي.
 

txt

في ذكرى ميلاده.. قصة وفاة إبراهيم عبد الرازق على المسرح

txt

في ذكرى رحيل وردة .. تعرف على قصة حبها لـ الملحن بليغ حمدي

عاش حسن مصطفى أحد أشهر قصص الحب في الوسط الفني، مع الفنانة ميمي جمال، استمرت لما يقرب من نصف قرن، وزواج دام 49 عاما، مع ناظر الكوميديا.

 

شرارة حب حسن مصطفى وميمي جمال

تعرفت ميمي جمال على حسن مصطفى خلال عملهما معًا بالمسارح التليفزيونية التابعة للدولة، وكان الأخير خارج من قصة حب فاشلة مع زوجته الأولى بثينة حسن، فوضع الطلاق نهاية لتلك الزيجة التي لم تستمر طويلًا، وخلال تعارفه مع "ميمي"، انجذبت الأخيرة له؛ بسبب طيبته الشديدة.

طيبة حسن مصطفى، جعلت ميمي جمال تلجأ له كلما ضاق صدرها، وتحكي له همومها وأسرارها، فتوطدت العلاقة وكونا صداقة قوية في بادئ الأمر، وسرعان ما تحولت إلى حب قوي، ثم كللت قصة حبهما بالزواج يوم 26 يونيو 1966، هو تاريخ ميلاد ناظر الكوميديا، فاحتفل في ذلك اليوم بعيد ميلاده الـ33، وزواجه معًا.

واستمرت زيجة (حسن وميمي) في البداية لمدة 3 سنوات، دون إنجاب؛ لرغبتهما في ذلك، بعدها رزقهما الله بالتوأم (نجلاء و نورا)، وكرَّسا حياتهما لابنتيهما.

 

قصة طلب الطلاق

كشفت الفنانة ميمى جمال، خلال أحد الحوارات التليفزيونية أنها طلبت الطلاق من الفنان الراحل حسن مصطفى مرة واحدة فقط خلال السنوات الطويلة التى جمعتهما، حيث أكدت أن الخيانة سبب طلبها، إلا أن الفنان الراحل أصر على بقائها بعصمته. 

 

مشاركة زوجته بمسرحية مدرسة المشاغبين

كشفت الفنانة ميمي جمال أن زوجها الراحل حسن مصطفى كان يتمنى أن يرزق بولد، إلا أنها أنجبت بنتين توأم، ولم تحاول تكرار التجربة؛ بسبب ارتباطها الفني.

وتابعت ميمي جمال أن زوجها الفنان حسن مصطفى لم يساعدها فنيا، حتى أنه رفض مشاركتها في مسرحية مدرسة المشاغبين لمدة شهرين بدلا من سهير البابلي، حتى لا تتعرض للمقارنة، إلا أن القائمين على المسرحية أقنعوها بالانضمام.

الفنان حسن مصطفى ذكرى وفاة ذكرى وفاة حسن مصطفي ميمي جمال الفنانة ميمي جمال

موضوعات متعلقة

طرح بوستر ماما حامل.. وتصنيف الفيلم +12

نقابة الممثلين تثمن جهود الرئيس.. حراك فني تزامناً مع مبادرة السيسي لإعمار غزة

حقيقة إصابة ماجد الكدواني بـ مرض جلدي خطير

بعد كلام الأخوية.. أمير كرارة يقابل مها أحمد ومجدي كامل بالبلوك

بعد وفاتها بكورونا.. تفاصيل عزاء الفنانة الراحلة نادية العراقية

بعد منشور العيش والملح.. أحمد السقا يقابل مها أحمد ومجدي كامل بالبلوك

محمد الباسوسي يشارك بندوة حول كيفية تأثير الدراما في وعي الأجيال القادمة

ليليا بويحياوي : دخلت التمثيل بالصدفة .. وأحب الأدوار المركبة

ترشيحاتنا

فرج عامر: المهدي سليمان قيمته 68 مليون جنيه.. ولم نطلب ضم بواليا من الأهلي

قمر الدم.. أول خسوف للقمر في 2021 خلال أيام.. كل ما تريد معرفته عنه

الحرب في غزة.. إلى أين وصلت مفاوضات وقف إطلاق النار؟

هذه المدينة الأكثر سخونة اليوم.. اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة بأنحاء الجمهورية

في عيد ميلاد مصطفى شعبان.. من اكتشفه وقصة صعوده؟

حفريات عمرها 11 ألف سنة كشفت الأمر.. تحليل يكشف أصل الخيول الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

في ذكرى وفاة حسن مصطفى.. ميمي جمال طلبت الطلاق منه بسبب الخيانة

أول رد من رئيس الوزراء على مطالب استثناء المدن الساحلية من مواعيد الإغلاق

بعد كلام الأخوية.. أمير كرارة يقابل مها أحمد ومجدي كامل بالبلوك

اقرأ هذه السورة قبل النوم تغفر ذنوبك وتقيك عذاب القبر

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

في عيد ميلاد مصطفى شعبان.. من اكتشفه وقصة صعوده؟

حقيقة إصابة ماجد الكدواني بـ مرض جلدي خطير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 طرق مختلفة لعمل القرنبيط بالصور

طريقة مختلفة لعمل البانيه .. 7 وصفات جديدة

بسرعة رهيبة.. سحلية تسحب دودة من فم رجل في مقطع فيديو غريب

اكتشاف مذهل.. أسماك القرش تمتلك تقنيات GPS حديثة لتحديد المواقع.. صور

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

أ. د. أحمد زكى يكتب: جامعة قناة السويس أيقونة التعاون العلمى بين مصر والصين

فاطمة حسن تكتب: فلسطين مدرسة الصمود

حنان محمود إبراهيم تكتب: وفاء القائد

غادة جابر تكتب: محاكم إسرائيلية تحكم لصهيون

رجب الشرنوبي يكتب: البيت «الأسود».. الراعي الرسمي للإرهاب!!!

إبراهيم عمران يكتب: مصر تنتصر للقضية الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

بهجت العبيدي

موت الموت.. ما بعد الإنسانية

إسلام كمال

محصلة المساعى المصرية لإنقاذ الفلسطينيين

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ