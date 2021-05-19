مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 19 مايو / 7 شوال
في إطار الخدمات التي يقدمها موقع "صدى البلد" لقرائه، نستعرض لكم في هذا التقرير، مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء الموافق 19 مايو، 7 شوّال 1442 هجرية.
مواقيت الصلاة في القاهرة:
صلاة الفجر 3:19 صباحاً
الشروق 4:59 صباحاً
صلاة الظهر 11:52 صباحاً
صلاة العصر 3:28 مساءً
صلاة المغرب 6:44 مساءً
صلاة العشاء 8:13 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
صلاة الفجر 3:20 صباحاً
صلاة الظهر 11:57 صباحاً
صلاة العصر 3:36 مساءً
صلاة المغرب 6:52
صلاة العشاء 8:22 مساء
مواقيت الصلاة في سوهاج:
صلاة الفجر 3:29 صباحاً
الشروق 5:04 صباحاً
صلاة الظهر 11:50 صباحاً
صلاة العصر 3:19 مساءً
صلاة المغرب 6:35 مساءً
صلاة العشاء 8:00 مساء