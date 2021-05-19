مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 19 مايو / 7 شوال

في إطار الخدمات التي يقدمها موقع "صدى البلد" لقرائه، نستعرض لكم في هذا التقرير، مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء الموافق 19 مايو، 7 شوّال 1442 هجرية.

مواقيت الصلاة في القاهرة:

صلاة الفجر 3:19 صباحاً

الشروق 4:59 صباحاً

صلاة الظهر 11:52 صباحاً

صلاة العصر 3:28 مساءً

صلاة المغرب 6:44 مساءً

صلاة العشاء 8:13 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

صلاة الفجر 3:20 صباحاً

صلاة الظهر 11:57 صباحاً

صلاة العصر 3:36 مساءً

صلاة المغرب 6:52

صلاة العشاء 8:22 مساء

مواقيت الصلاة في سوهاج:

صلاة الفجر 3:29 صباحاً

الشروق 5:04 صباحاً

صلاة الظهر 11:50 صباحاً

صلاة العصر 3:19 مساءً

صلاة المغرب 6:35 مساءً

صلاة العشاء 8:00 مساء