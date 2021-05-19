أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء

شهدت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مواصلة الارتفاع الذي شهدته خلال تعاملات يوم أمس الثلاثاء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 799 جنيها، مقابل نحو 685 جنيها لجرام الذهب عيار 18، بينما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 913 جنيها.

وسجل الجنيه الذهب نحو 6392 جنيها، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

وفي ختام تعاملات الثلاثاء، تراوحت أسعار الذهب عيار 21 بين 797 و799 جنيها، وعيار 18 بين 683 و685 جنيها، وعيار 24 بين 911 و913 جنيهاً.

وتراوح سعر الجنيه الذهب، أمس الثلاثاء، بين 6,376 إلى 6,392، والأونصة من 28,328 إلى 28,399، والكيلو من 910,857 إلى 913,143.

وارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء عالميا وسجلت خلال الجلسة أعلى مستوياتها في نحو أربعة شهور، مدعومة بانخفاض الدولار الأمريكي واستخدام المستثمرين المعدن الأصفر للتحوط ضد ارتفاع التضخم.