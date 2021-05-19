مجدي عبد الغني يهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: أسطورة الكوميديا

هنأ مجدي عبد الغني، لاعب الأهلي السابق، الفنان عادل إمام بعيد ميلاده الـ 81، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



ونشر مجدي عبد الغني، صورة له بصحبة الزعيم عادل إمام، وعلق عليها: "‏عيد ميلاد زعيم التمثيل وأسطورة الكوميديا الفنان عادل إمام، كل سنة وأنت طيب وبألف صحة وسلامة".



ووافق أمس الأول، الإثنين، عيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ 81، حيث وُلد يوم 17 مايو من العام 1940، وهو أحد أعمدة الفن وأيقونة الكوميديا في مصر والوطن العربي.



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الزعيم صاحب الـ81 عامًا، بدأت شهرته في مرحلة سبعينيات القرن العشرين من خلال أفلام أدى فيها دور البطولة مثل "البحث عن فضيحة" و"عنتر شايل سيفه" و"البحث عن المتاعب"، وحصل على العديد من الجوائز على مدار تاريخه من عدة مهرجانات سينمائية دولية أبرزها القاهرة ودبي وساو باولو وتريبيكا ومراكش وقرطاج.

كما حصل على الوسام الوطني للاستحقاق من قبل الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي عام 2016.



https://mobile.twitter.com/MagdyAbdEGhany/status/1394268927195242496?s=19