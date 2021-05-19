ريم مصطفى تدعم غزة: ‏‏اللهم احمِ فلسطين وأهلها وشعبها

عبرت الفنانة ريم مصطفى عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني؛ عقب الاعتداءات التي مارستها ولا زالت تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي على سكان حي "الشيخ جراح" بالقدس، والهجوم على غزة.



ومن خلال حسابها على "تويتر"، غرَّدت ريم مصطفى، عن الأحداث، وكتبت: "اللهم احمِ فلسطين وأهلها وشعبها".

IMG_٢٠٢١٠٥١٩_٠٦٣٣٢٩



يذكر أن المئات من الفنانين والمشاهير فى الوطن العربى وحول العالم أعلنوا تضامنهم ومساندتهم للشعب الفلسطيني في ظل التعرض للاعتداءات الإسرائيلية التي بدأت من حي الشيخ جراح في القدس ووصلت إلى قصف المنازل في غزة، مخلفة وراءها مئات القتلى وآلاف المصابين.

https://mobile.twitter.com/ReemMoustafa/status/1394644458222899200?s=19