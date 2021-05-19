ريم مصطفى تدعم غزة: اللهم احمِ فلسطين وأهلها وشعبها
عبرت الفنانة ريم مصطفى عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني؛ عقب الاعتداءات التي مارستها ولا زالت تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي على سكان حي "الشيخ جراح" بالقدس، والهجوم على غزة.
ومن خلال حسابها على "تويتر"، غرَّدت ريم مصطفى، عن الأحداث، وكتبت: "اللهم احمِ فلسطين وأهلها وشعبها".
يذكر أن المئات من الفنانين والمشاهير فى الوطن العربى وحول العالم أعلنوا تضامنهم ومساندتهم للشعب الفلسطيني في ظل التعرض للاعتداءات الإسرائيلية التي بدأت من حي الشيخ جراح في القدس ووصلت إلى قصف المنازل في غزة، مخلفة وراءها مئات القتلى وآلاف المصابين.
https://mobile.twitter.com/ReemMoustafa/status/1394644458222899200?s=19