أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات الأربعاء 19 مايو

واصلت أسعار الحديد اليوم الأربعاء، الارتفاع الذي شهدته خلال شهر مايو الجاري، والتي ارتفعت مرتين قبل عيد الفطر المبارك، بواقع 500 جنيه للطن.

وسجل "حديد عز" سعر 14.300 جنيه للطن و"حديد بشاي" 14.000 جنيه للطن، و"حديد العتال" 13.950 جنيها للطن.

كما سجل "حديد مصر ستيل" 13.900 جنيه للطن، و"حديد المصريين" 13.950 جنيه للطن، و"حديد الكومي" 13.900 جنيه للطن، و"حديد العشري" 13.950 جنيهًا للطن ، و"حديد المعادي" 13.900 جنيه للطن.

وسجل "حديد الداخلية" سعر 14.300 جنيه للطن، و"حديد المراكبي" 13.900 جنيه للطن، و"حديد عطية" 13.900 جنيه، و"حديد بيانكو" 13900 جنيه.

اما عن أسعار الأسمنت، فقد تراجعت في ختام معاملات أمس الثلاثاء بالسوق المصري بقيمة وصلت لـ10 جنيهات لكل طن أسمنت، وذلك بعد تسجيلها لارتفاع جديد خلال الساعات الماضية بقيمة تتراوح ما بين 50 و 70 جنيهًا للطن.

وفي بداية تعاملات اليوم الأربعاء، سجل "أسمنت المسلح" 890 جنيهًا للطن، و"أسمنت النصر" 850 جنيهًا للطن، و"أسمنت النهضة" 835 جنيهًا في الطن، و"المخصوص" 850 جنيهًا، و"أسمنت السويدي" 890 حنيهًا للطن، و"أسمنت الممتاز" 860 جنيها للطن، و"أسمنت العسكري" 840 جنيهاً للطن، و"أسمنت حلوان" 890 جنيهاً للطن.