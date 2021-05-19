تموين القاهرة: ضبط أطنان من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر خلال أسبوع

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، نتيجة حملات مكثفة خلال الأسبوع الجاري، مدعمة من شرطة التموين والمرافق.

جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتكثيف الجهود في مجال تفعيل دور الرقابة على مختلف المحال على مستوى الأسواق؛ لحماية المستهلك من التلاعب والغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.

وتمكنت إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين من تحرير محضر ج.ج. برقم 6847 قسم شرطة البساتين ضد أحد المتاجر في صقر قريش لإدارته بدون ترخيص وحيازة مديره لمنتجات مجهولة المصدر، حيث جرى ضبط “11 طن أرز - 2،5 طن سكر”.

كما تم تحرير محضر ج.ج. برقم 6848 قسم شرطة البساتين ضد أحد المتاجر بصقر قريش وذلك لحيازته مواد غذائية منتهية الصلاحية وتم التحفظ على 1350 علبة عصير و 1134 علبة جبن منتهية الصلاحية .

وتم تحرير محضر ج.ج.رقم 1919 قسم القطامية ضد أحد المتاجر بالمنطقة الصناعية بالألف مصنع بالقطامية لاداراته منشأة بدون ترخيص ولحيازته منتجات غذائية غير صالحة للاستخدام وتم التحفظ على 4830 زجاجة زيت طعام و 678 علبة سمن فضلا عن تحرير محضر ج.ج. برقم 3348 قسم السيدة زينب ضد أحد شركات المستلزمات الطبية بالقصر العيني وتم ضبط عدد 50 جهاز قياس سكر و 10 مرتبة هوائية.

كما نم تحرير محضر ج.ج. 4072 قسم شرطة السيدة زينب ضد أحد محال المستلزمات الطبية بالسيدة زينب وتم ضبط 1250 كمامة طبية و 50 عبوة جل مطهر و تحرير محضر ج.ج.برقم 6062 قسم الساحل ضد أحد محال المواد الغذائية وتم ضبط 2000 كجم سمك ماكريل مجهولة المصدر.