قلوبنا معكم.. درة تدعم الشعب الفلسطيني برسالة مؤثرة

عبرت الفنانة "درة" عن تضامنها مع الشعب الفلسطينى عقب الاعتداءات التى مارستها قوات الاحتلال الاسرائيلى على سكان حى "الشيخ جراح" بالقدس والهجوم على غزة.



ومن خلال حسابها على "تويتر" علقت "درة" على الأحداث وكتبت "‏إن أيادينا مغلولة يا فلسطين.. لكن قلوبنا والله معكم ، لانملك من الأمر شيئاً ، غير الدعاء والكلمة، وهذا أضعف الإيمان، قضية فلسطين ليست قضية عربية أو خاصة بفئة معينة فلسطين قضية كل حر كل إنسان يوجد لديه ضمير‎#Palestine ‎#GazaUnderAttack ‎#SavePalestine‎#فلسطين ‎#غزه_تتعرض_للهجوم"

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يذكر أن المئات من الفنانين والمشاهير فى الوطن العربى وحول العالم أعلنوا تضامنهم ومساندتهم للشعب الفلسطينى فى ظل التعرض للاعتداءات الإسرائيلية التى بدأت من حى الشيخ جراح فى القدس ووصلت إلى قصف المنازل فى غزة، مخلفة ورائها مئات القتلى وألاف المصابين.

https://mobile.twitter.com/dorra_zarrouk/status/1394812374436261891?s=19