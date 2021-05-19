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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قلوبنا معكم.. درة تدعم الشعب الفلسطيني برسالة مؤثرة

الفنانة درة
الفنانة درة

عبرت الفنانة "درة" عن تضامنها مع الشعب الفلسطينى عقب الاعتداءات التى مارستها قوات الاحتلال الاسرائيلى على سكان حى "الشيخ جراح" بالقدس والهجوم على غزة.


ومن خلال حسابها على "تويتر" علقت "درة" على الأحداث وكتبت "‏إن أيادينا مغلولة يا فلسطين.. لكن قلوبنا والله معكم ، لانملك من الأمر شيئاً ، غير الدعاء والكلمة، وهذا أضعف الإيمان،  قضية فلسطين ليست قضية عربية أو خاصة بفئة معينة فلسطين قضية كل حر كل إنسان يوجد لديه ضمير‎#Palestine ‎#GazaUnderAttack ‎#SavePalestine‎#فلسطين ‎#غزه_تتعرض_للهجوم"

IMG_٢٠٢١٠٥١٩_٠٧٠٨٥٨
IMG_٢٠٢١٠٥١٩_٠٧٠٨٥٨


يذكر أن المئات من الفنانين والمشاهير فى الوطن العربى وحول العالم أعلنوا تضامنهم ومساندتهم للشعب الفلسطينى فى ظل التعرض للاعتداءات الإسرائيلية التى بدأت من حى الشيخ جراح فى القدس ووصلت إلى قصف المنازل فى غزة، مخلفة ورائها مئات القتلى وألاف المصابين.

 

 

https://mobile.twitter.com/dorra_zarrouk/status/1394812374436261891?s=19

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