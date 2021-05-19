فيفي عبده تحتفل بعيد ميلاد عادل إمام: بحبك جدا

نشرت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" مجموعة من الصور للزعيم عادل إمام، احتفالا بعيد ميلاده.



وعلقت فيفي عبده على الصور: “كل سنة وأنت طيب يا زعيم.. عقبال 1000.000 سنة.. بحبك جدا”.



ووافق أمس الأول، الإثنين، عيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ 81، حيث وُلد يوم 17 مايو من العام 1940، وهو أحد أعمدة الفن وأيقونة الكوميديا في مصر والوطن العربي.



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الزعيم صاحب الـ81 عامًا، بدأت شهرته في مرحلة سبعينيات القرن العشرين من خلال أفلام أدى فيها دور البطولة مثل "البحث عن فضيحة" و"عنتر شايل سيفه" و"البحث عن المتاعب"، وحصل على العديد من الجوائز على مدار تاريخه من عدة مهرجانات سينمائية دولية أبرزها القاهرة ودبي وساو باولو وتريبيكا ومراكش وقرطاج.

كما حصل على الوسام الوطني للاستحقاق من قبل الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي عام 2016.



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