حدث ليلا: تراجع إصابات ووفيات كورونا في مصر.. نداء من الأمم المتحدة بشأن غزة.. بيان عاجل للخارجية.. ساسي يشكو الزمالك

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

كتائب القسام تعلن قصف قواعد عسكرية إسرائيلية

أطلقت المقاومة الفلسطينية، دفعة من الصواريخ من داخل قطاع غزة ، استهدفت عدة قواعد عسكرية في إسرائيل.

دولة احتلال.. أبو الغيط: استخدام إسرائيل للعنف لن يؤدي لاستسلام الفلسطينيين

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن إسرائيل دولة احتلال وتحتل القدس منذ 1967، مضيفا: "إسرائيل دولة معتدية، ومن المحزن حديث إسرائيل على أنها دولة ديمقراطية، وتسمح بالحريات، ولكنها تتصرف ضد القانون الدولي والأعراف الدولية، وكل متطلبات حقوق الإنسان الفلسطيني".

أبو الغيط: الاستيطان على أراضي فلسطين يصعب من تنفيذ مبدأ حل الدولتين

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن المجتمع الدولي لن يسمح لإسرائيل بتدمير الشعب الفلسطيني، وعلى إسرائيل اللجوء إلى التسوية السياسية.

بالتنسيق مع مصر.. فرنسا تقدم مشروع قرار بمجلس الأمن لحل أزمة غزة

قال قصر الرئاسة الفرنسي "الإليزيه"، إن فرنسا تقدّمت بمشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالتنسيق مع مصر والأردن؛ لحل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.

الصحة: تسجيل 1169 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.

سد النهضة| أبو الغيط: إثيوبيا تماطل ولا تتفاوض.. وممارستها تتناقض مع الشرعية الدولية

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن ملف سد النهضة شائك ومعقد للغاية، مضيفا:" أرى أن إثيوبيا مخطئة تماما في منهجها وأسلوبها في التعامل مع مصر والسودان والمجتمع الدولي في ملف سد النهضة".

بيان عاجل من الخارجية المصرية ردا على تصريحات وزير الخارجية اللبناني

طلبت وزارة الخارجية المصرية، مساء الثلاثاء، 18 مايو، من السفير اللبناني في القاهرة، علي الحلبي، تقديم تفسير لما أدلى به الوزير شربل وهبة، وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال في لبنان، من تصريحات مسيئة بحق الدول والشعوب العربية الشقيقة في الخليج.

انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية.. و"التضامن" تقدم مساعدات للسكان

انهارت أجزاء من عقار قديم، في حارة عز، بمنطقة كوم الشقافة في كرموز، غرب الإسكندرية، في الساعات الأخيرة من أمس الثلاثاء، دون وقوع ضحايا.

الوضع اتبدِّل.. 1000 دولار غرامة لمن يفرض ارتداء كمامة في ولاية أمريكية

وداعا للكمامة.. تم رفع هذا الشعار في ولاية تكساس الأمريكية؛ بعدما صدر قرار بحظر تنفيذ القرارات الحكومية في الولاية حول فرض ارتداء الأقنعة، بدءا من 4 يونيو، في كل الأماكن العامة مثل المدارس.

حقيقة إصابة ماجد الكدواني بـ مرض جلدي خطير

أعاد يوسف- ابن الفنان ماجد الكدواني- نشر فيديو لوالده، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ينفي فيه امتلاك أبيه لأي من حسابات على السوشيال ميديا، وذلك بعد انتشار صور له من حسابات تنتحل شخصيته، وتروج لشائعات إصابته بمرض جلدي.

السعودية: المحادثات مع إيران في مرحلة "استكشافية"

أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن المحادثات بين المملكة العربية السعودية وإيران، في مرحلة "استكشافية".

قصف إسرائيلي عنيف على غزة.. وسقوط شهداء وجرحى

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، غارات عنيفة على جنوبي ووسط قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وزير الري الأسبق: سد النهضة مشروع سياسي وليس تنموياً لـ إثيوبيا ..فيديو

قال وزير الري الأسبق، الدكتور محمد نصر علام إن الدراسات الأمريكية منذ عام 2011 أوصت بأن السدود المقترحة آنذاك على نهر النيل من بينها سد النهضة الإثيوبي، يجب أن تجرى عملية ملئها خلال السنوات متوسطة أو عالية الفيضان، لكن دولة إثيوبيا لا تزال مصممة على الملء خلال السنوات المنخفضة، وتأخذ مياهاً من المفترض أن تكون في مخزون السد العالي لملء سد النهضة.

لكنهم رجال.. خالد الغندور: مستحقات لاعبي الزمالك متأخرة منذ عدة أشهر

قال خالد الغندور، مقدم البرنامج الرئيسي في قناة الزمالك، إن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لهم مستحقات متأخرة ترجع لـ3 أو 4 أشهر ماضية.

ساسي يشكو الزمالك للحصول على مستحقاته المتأخرة .. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن التونسي فرجاني ساسي، لاعب نادي الزمالك، تقدم بشكوى رسمية بحق ناديه، للحصول على مستحقاته المتأخرة.

استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة أكثر من 1400 في الضفة الغربية والقدس

أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية، استشهاد 4 مواطنين، وإصابة أكثر من 1400، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس.

نداء عاجل من الأمم المتحدة للمجتمع الدولي بشأن الوضع في غزة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الأربعاء، عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة.