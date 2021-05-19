نائب محافظ القاهرة يطمئن على مخزون الأكسجين بمستشفى شبرا العام

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، جولة، بنطاق حي شبرا، بحضور رئيس الحي؛ لمتابعة سير العمل، في ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ الإقليم.

وتفقد نائب المحافظ مستشفى شبرا العام لمتابعة سير انتظام العمل، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومخزون الأكسجين، ومن اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.



وفي سياق متصل، أجرى رئيس حي روض الفرج- بمعاونة سكرتير الحي، والمتابعة الميدانية- جولة، مساء أمس؛ بنطاق الحي، لمتابعة تنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتأكد من غلق المحلات التجارية والمقاهي في المواعيد المحددة، حيث تم ضبط ومصادرة شيش وإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية، وهو نفس ما نفذه رئيس حي الزاوية الحمراء.

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