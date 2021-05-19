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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة يحذر : محاسبة المقصرين في متابعة البناء المخالف

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

حذر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة كل من تسول له نفسه محاولة البناء المخالف أو التعدى على أملاك الدولة .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتصدى بكل قوة وبمنتهى الحزم لهؤلاء المخالفين وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم مع القيام بجولات ميدانية مستمرة لرصد أى مخالفات وإزالتها على الفور مؤكدًا أنه سيتم محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة .

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وحذر محافظ القاهرة من تسول له نفسه القيام بأى محاولة لمخالفة قانون البناء متوهمًا غياب الرقابة خاصة أثناء الإجازات و أن محاولته ستقابل بمنتهى الشدة والحسم وسيعرض نفسه للمساءلة القانونية على الفور مؤكدًا أنه لا استثناءات في تطبيق القانون .
وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي محاولة للبناء المخالف على رقمى الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة  ١٥٤٩٦ ، و١١٤على مدار 24 ساعة حتى ايام الإجازات.

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