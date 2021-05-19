شوبير : الأهلي لم يتفاوض مع سفيان رحيمي

قال الإعلامي أحمد شوبير، لم يتحدث أي مسؤول في النادي الأهلي مع سفيان رحيمي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد، للتعاقد معه في الصيف المقبل، كما يقال عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وأضاف أحمد شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه « ملعب أون تايم» الذي يتم بثه عبر شاشة « أون تايم سبورتس1» : «أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، لم يحصل حتى الآن على الضوء الأخضر للتفاوض مع سفيان رحيمي».

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وأكمل شوبير :" سفيان رحيمي، ضمن اللاعبين المرشحين للقلعة الحمراء، ولكن حتى الآن لا توجد أي مفاوضات رسمية مع اللاعب، وهناك أيضًا العديد من اللاعبين المرشحين من قبل البعض، وهذا لا يؤكد أن مسئولي القلعة الحمراء دخلوا في مفاوضات لضمه".