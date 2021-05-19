أخبار الرياضة| ساسي يشكو الزمالك للحصول على مستحقاته.. مفاوضات الأهلي رحيمي "فشنك".. وكيل مدافع بيراميدز يكشف موقفه من الزمالك

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة العالمية والمصرية.

شوبير : الاهلي لم يتفاوض مع سفيان رحيمي

قال الإعلامي أحمد شوبير، لم يتحدث أي مسؤول في النادي الأهلي مع سفيان رحيمي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد، للتعاقد معه في الصيف المقبل، كما يقال عبر وسائل الإعلام المختلفة.

فرج عامر: المهدي سليمان قيمته 68 مليون جنيه.. ولم نطلب ضم بواليا من الأهلي

قال محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إن المهدي سليمان حارس مرمى نادي بيراميدز تبلغ قيمته التسويقية 68 مليون جنيه مصري.

كوكا: عملت 13 سنة بالأهلي لأحصل على الفرصة.. وإصابة معلول حولتني لـ"ظهير"

قال أحمد نبيل "كوكا" الظهير الأيسر الذي تم تصعيده إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الدولي التونسي علي معلول، ساعده من أجل الظهور بصورة طيبة.

وكيل عبدالله بكري يكشف موقف مدافع بيراميدز من الانضمام للزمالك.. فيديو



قال كريم أبوسليمان، وكيل اللاعبين، إن عبدالله بكري، مدافع بيراميدز، سينتهي عقده مع ناديه يوم 30 يونيو المقبل.



وأضاف كريم أبوسليمان ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن عبدالله بكري من القوام الأساسي لبيراميدز في الموسم الماضي، ولكنه لم يحسم موقفه من تجديد عقده مع بيراميدز.

ساسي يشكو الزمالك للحصول على مستحقاته المتأخرة .. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن التونسي فرجاني ساسي، لاعب نادي الزمالك، تقدم بشكوى رسمية بحق ناديه، للحصول على مستحقاته المتأخرة.

الزمالك: شركة الكرة ليست شو إعلامي.. ونتفاوض مع مستثمر خليجي

قال إبراهيم عبدالله عضو اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، إن الساعات الماضية شهدت مفاوضات وحديثا مع مستثمر خليجي؛ للتواجد في إدارة شركة كرة القدم، لكن لم يحسم موقفه بشكل نهائي.

إيدرسون يفوز بجائزة القفاز الذهبي لموسم 2020-2021

حصل البرازيلي إيدرسون، حارس مرمى مانشستر سيتي، على جائزة القفاز الذهبي لهذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".