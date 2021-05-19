نائبة: مبادرة الرئيس السيسى دليل قاطع على دعم مصر للقضية الفلسطينية

أدانت النائبة رشا فايز عضو مجلس الشيوخ ، الاعتداءات الغاشمة من قوات الاحتلال الإسرائيلي وطالبت المجتمع الدولي بوقف كافة الاعتداءات والجرائم الغاشمة ضد الدولة الفلسطينية وألا يتعامل بازدواجية مع هذه القضية .

وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى دليل قاطع على دعم مصر للقضية الفلسطينية وتؤكد عظمة الدولة المصرية لتثبت أن مصر دائمأ الدولة الرائدة فى المنطقة وتقدم الغالى والنفيس من أجل أشقائها العرب .

وأشارت إلى أن مصر وموقفها العظيم وتبرعها ب 500 مليون دولار لإعمار غزة يضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته وهناك جهات أبدت دعمها لمبادرة الرئيس السيسى ومنهم الأزهر الشريف ، والكنيسة وكافة الأحزاب ، والنقابات وكافة مؤسسات المجتمع المدنى ، لافتة إلى تنسيقية شباب الاحزاب كان لها عدد من التحركات لوفد ممثل عن التنسيقية بزيارة سفير دولة فلسطين بمصر لإعلان التضامن التأييد الكامل للقضية الفلسطينية .

وتابعت أن مصر هي السند الحقيقي للقضية الفلسطينية وخط الدفاع الأول عن هذه القضية التى تهمنا فى مصر خاصة أنها قضية أمن قومى لمصر كافة الدول ، لافتة إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب تقدموا بطلب لرئيس مجلس النواب لمناقشة مستجدات الامر فى القضية الفلسطينية وبحث آليات الدعم المقدم من الدولة المصرية .