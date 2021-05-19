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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائبة: مصر استقبلت مصابي فلسطين في 11 مستشفى ووفرت 165 سيارة إسعاف مجهزة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

قالت النائبة رشا  إسحق ، عضو مجلس الشيوخ ، إن مصر تدعم القضية الفلسطينية منذ عام 1948 ويكلل ذلك التضامن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة مصرية تاريخية جديدة بتحصيص 500 مليون دولار لصالح إعادة الاعمار لقطاع غزة .

 

وأوضحت  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز أن مصر قامت أيضأ بتوفير 165 عربة إسعاف بلغت مجهزة بعناية مركزة والتنفس الصناعى لشمال سيناء وكافة المحافظات الأخرى وفقا لتقرير اللجنة الطبية وتجهيز 11 مستشفى بـ 3 محافظات لاستقبال المصابين. 


وأشارت إلى أن هذه المبادرة دليل قاطع لدعم حقوق الانسان الفلسطينى ، بالإضافة لتكليفات القيادة السياسية بقيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية الاعمار  تؤكد محورية مصر فى الإقليم وهى الدولة الرائدة والكبرى لدعم كافة الدول العربية.
 

اعتراض مجلس الشيوخ أرض فلسطين إعادة إعمار قطاع غزة أطفال فلسطين

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