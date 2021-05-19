مذكرة تفاهم بين بتروجت وبيكر هيوز لتصميم وتنفيذ المشروعات البترولية

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفداً من شركة بيكر هيوز العالمية ، حيث تم بحث تعزيز التعاون المشترك فى مجال تصميم وتنفيذ المشروعات البترولية وتصنيع المعدات ، كما تم استعراض سبل تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيات الحديثة من خلال التوسع في عقد ورش العمل المشتركة ، ضم الوفد أوام أبكونج نائب رئيس الشركة للعمليات وسانتياجو ريدوندو نائب رئيس الشركة للشئون المالية وزاهر إبراهيم نائب رئيس الشركة لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وحضر اللقاء المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول وتامير ناصر مدير شركة بيكر هيوز بمصر والسودان.



وأكد الملا خلال اللقاء أن صناعة الطاقة العالمية تشهد تغيرات كبيرة خلال الفترة الحالية فى ظل توجه عالمى واسع النطاق نحو الطاقة الخضراء الصديقة للبيئة فى إطار جهود خفض انبعاثات الكربون والحفاظ على البيئة ، مؤكداً أن معظم دول العالم الآن تتبنى الغاز الطبيعى كأفضل وقود أحفورى يتمتع بخصائص صديقة للبيئة خلال هذه المرحلة الانتقالية نحو الطاقات الجديدة والمتجددة الأمر الذى يبرز دور منتدى غاز شرق المتوسط في توفير جانب من هذه الاحتياجات العالمية للغاز الطبيعى وبما يحقق المصلحة والمنافع المشتركة لكافة الدول الأعضاء ، مشيراً إلى الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بقضايا المناخ والحفاظ على البيئة وتنويع مزيج الطاقة المصرى.



وأضاف الملا أن الفترة القادمة ستشهد تزايداً كبيرًا في الأنشطة والاستثمارات بقطاع البترول فى ظل اهتمام واضح من الشركات الأجنبية العاملة فى مصر بالتوسع فى أنشطتها بهدف تحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الإنتاج ، موضحاً أن تعافى أسواق البترول العالمية وتوازن مستويات الأسعار بالإضافة إلى أن نجاح قطاع البترول فى تحسين مناخ الاستثمار ، ساهم في تشجيع الشركات الأجنبية الكبري على ضخ استثمارات جديدة.



ومن جانبه أشاد نائب رئيس بيكر هيوز للعمليات بالجهود التى بذلتها الدولة المصرية ودورها الريادى فى انشاء منتدى غاز شرق المتوسط والذى يحظى باهتمام عالمى متزايد ، مشيراً إلى اهتمام بيكر هيوز بتنويع محفظة أعمالها والعمل بشكل أكبر فى مجالات الطاقة النظيفة.



وعلى جانب آخر شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم بين شركتى بتروجت وبيكر هيوز لزيادة التعاون بين الشركتين فى مجال تصميم وتنفيذ المشروعات .



وقع المذكرة المهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت وتامير ناصر مدير شركة بيكر هيوز بمصر والسودان، والتى بموجبها سيتم تعميق التعاون فى مجال توريد المواد الكيماوية المتخصصة واستخداماتها المختلفة والتى تشمل تحسين انتاجية الآبار وخطوط نقل المواد البترولية واختبارات المستودعات واستخلاص الكبريت وثانى أكسيد الكربون من الخام ومعالجة المياه الصناعية وغيرها.



يذكر أن شركتى بتروجت وبيكر هيوز تتشاركان فى عدة مشروعات خارج مصر بموزمبيق وروسيا والمكسيك والإمارات .

