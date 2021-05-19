عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مذكرة تفاهم بين بتروجت وبيكر هيوز لتصميم وتنفيذ المشروعات البترولية

مذكرة تفاهم بين
مذكرة تفاهم بين بتروجت وبيكر هيوز لتصميم وتنفيذ المشروعات

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفداً من شركة بيكر هيوز العالمية ، حيث تم بحث تعزيز التعاون المشترك فى مجال تصميم وتنفيذ المشروعات البترولية وتصنيع المعدات ، كما تم استعراض سبل تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيات الحديثة من خلال التوسع في عقد ورش العمل المشتركة ، ضم الوفد أوام أبكونج نائب رئيس الشركة للعمليات وسانتياجو ريدوندو نائب رئيس الشركة للشئون المالية وزاهر إبراهيم نائب رئيس الشركة لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وحضر اللقاء المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول وتامير ناصر مدير شركة بيكر هيوز بمصر والسودان.


وأكد الملا خلال اللقاء أن صناعة الطاقة العالمية تشهد تغيرات كبيرة خلال الفترة الحالية فى ظل توجه عالمى واسع النطاق نحو الطاقة الخضراء الصديقة للبيئة فى إطار جهود خفض انبعاثات الكربون والحفاظ على البيئة ، مؤكداً أن معظم دول العالم الآن تتبنى الغاز الطبيعى كأفضل وقود أحفورى يتمتع بخصائص صديقة للبيئة خلال هذه المرحلة الانتقالية نحو الطاقات الجديدة والمتجددة الأمر الذى يبرز دور منتدى غاز شرق المتوسط في توفير جانب من هذه الاحتياجات العالمية للغاز الطبيعى وبما يحقق المصلحة والمنافع المشتركة لكافة الدول الأعضاء ، مشيراً إلى الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بقضايا المناخ والحفاظ على البيئة وتنويع مزيج الطاقة المصرى.

txt

سفير مصر بأبيدجان يلتقي وزير البترول والطاقة والمناجم الإيفواري لتطوير التعاون الثنائي

txt

البترول: 59 قرية استفادت بالغاز الطبيعي ضمن مبادرة حياة كريمة


وأضاف الملا أن الفترة القادمة ستشهد تزايداً كبيرًا في الأنشطة والاستثمارات بقطاع البترول فى ظل اهتمام واضح من الشركات الأجنبية العاملة فى مصر بالتوسع فى أنشطتها بهدف تحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الإنتاج ، موضحاً أن تعافى أسواق البترول العالمية وتوازن مستويات الأسعار بالإضافة إلى أن نجاح قطاع البترول فى تحسين مناخ الاستثمار ، ساهم في تشجيع الشركات الأجنبية الكبري على ضخ استثمارات جديدة.


ومن جانبه أشاد نائب رئيس بيكر هيوز للعمليات بالجهود التى بذلتها الدولة المصرية ودورها الريادى فى انشاء منتدى غاز شرق المتوسط والذى يحظى باهتمام عالمى متزايد ، مشيراً إلى اهتمام بيكر هيوز بتنويع محفظة أعمالها والعمل بشكل أكبر فى مجالات الطاقة النظيفة.


وعلى جانب آخر شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم بين شركتى بتروجت وبيكر هيوز لزيادة التعاون بين الشركتين فى مجال تصميم وتنفيذ المشروعات .


وقع المذكرة المهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت وتامير ناصر مدير شركة بيكر هيوز بمصر والسودان، والتى بموجبها سيتم تعميق التعاون فى مجال توريد المواد الكيماوية المتخصصة واستخداماتها المختلفة والتى تشمل تحسين انتاجية الآبار وخطوط نقل المواد البترولية واختبارات المستودعات واستخلاص الكبريت وثانى أكسيد الكربون من الخام ومعالجة المياه الصناعية وغيرها.


يذكر أن شركتى بتروجت وبيكر هيوز تتشاركان فى عدة مشروعات خارج مصر بموزمبيق وروسيا والمكسيك والإمارات .
 

طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المشروعات البترولية انبعاثات الكربون صديقة للبيئة نقل التكنولوجيات الحديثة

موضوعات متعلقة

علي الحجار: حفظت جزء كبير من القرآن الكريم وأسجله بصوتي..فيديو

الصحة تتسلم 20 جهاز تنفس صناعي بـ 600 ألف دولار منحة من إينى الإيطالية

وزير البترول: نعمل على زيادة القيمة المضافة للشركات العاملة في الصيانة

أسينسيو يضيف الهدف الثاني لـ ريال مدريد في شباك ليفربول

ترشيحاتنا

إذا كنت تستخدم أيًا من هذه العبارات في كلمات مرور حساباتك.. عليك تغييرها فورا

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 219 شهيدًا و1530 مصابًا

منى زكى فى كلمة أخيرة : لم أكن أتوقع النجاح الكبير للعبة نيوتن ..و"أتخضيت" من هجوم الستات على "هنا"

نجم الأهلي يتلقى عرضين من الدوري الممتاز

فيديو جراف.. «أحرجوها بالذوق» .. موقف السقا و كرارة من هجوم مها أحمد

شوقي غريب يُحدد ثلاثي المنتخب الأولمبي من اللاعبين الكبار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

بعد تصريحاته المسيئة للخليج.. وزير الخارجية اللبناني يقدم استقالته

قاعة أفراح تتحول إلى سرادق عزاء.. أسرة الضحايا تروي تفاصيل حادث زفة عروسين بالبحيرة.. شاهد

هذه المدينة الأكثر سخونة اليوم.. اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة بأنحاء الجمهورية

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك ببداية تعاملات الأربعاء 19 مايو

السعودية.. القبض على 3 يمنيين ارتكبوا جريمة سطو على ناقلة أموال بجدة

نجم الأهلي يتلقى عرضين من الدوري الممتاز

حرب بلوكات تشعل الأزمة مجددًا .. الصراع يشتعل بين مها أحمد وكرارة والسقا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذنبهم؟.. رعب الأطفال داخل المنازل في غزة.. مقاطع فيديو مؤلمة من خلف الكواليس

3 طرق مختلفة لعمل القرنبيط بالصور

طريقة مختلفة لعمل البانيه .. 7 وصفات جديدة

بسرعة رهيبة.. سحلية تسحب دودة من فم رجل في مقطع فيديو غريب

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

أ. د. أحمد زكى يكتب: جامعة قناة السويس أيقونة التعاون العلمى بين مصر والصين

فاطمة حسن تكتب: فلسطين مدرسة الصمود

حنان محمود إبراهيم تكتب: وفاء القائد

غادة جابر تكتب: محاكم إسرائيلية تحكم لصهيون

رجب الشرنوبي يكتب: البيت «الأسود».. الراعي الرسمي للإرهاب!!!

إبراهيم عمران يكتب: مصر تنتصر للقضية الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

بهجت العبيدي

موت الموت.. ما بعد الإنسانية

إسلام كمال

محصلة المساعى المصرية لإنقاذ الفلسطينيين

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ