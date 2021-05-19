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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العدوان الاسرائيلي على غزة

المالكي يغادر رام الله للمشاركة فى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة

وزير خارجية فلسطين
وزير خارجية فلسطين

غادر وزير الخارجية الفلسطيني د.رياض المالكي، اليوم الأربعاء، رام الله للمشاركة في اجتماع استثنائي للجمعية العامة للأمم المتحدة والذى من المقرر  عقده غدًا الخميس لمناقشة الأوضاع في الأرضي الفلسطينية المحتلة والمطالبة بضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ووقف جرائم الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين.


ويشارك المالكي فى هذا الاجتماع بناءً على تكليف من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعلى طلب مشترك من المجموعة العربية والمجموعة الإسلامية وحركة عدم الانحياز.

 

وسيلقي المالكي غدا  فى الاجتماع كلمة باسم الدولة الفلسطينية ، ومن المقرر ان  يبدأ  الاجتماع فى تمام العاشرة صباحًا بتوقيت نيويورك، والخامسة مساء بتوقيت القدس، وسيقوم تلفزيون فلسطين ببث الجلسة على الهواء مباشرة.


ومن المتوقع مشاركة وزراء خارجية آخرين في الاجتماع المذكور، تعبيرا عن وقوفهم مع فلسطين، ورفضهم وإدانتهم لاستمرار العدوان الاسرائيلي بحق قطاع غزة، والقدس وبقية الضفة الغربية.

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وفى سياق أخر أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، شن 122 غارة على قطاع غزة، وتدمير مواقع وأهداف للمقاومة الفلسطينية في القطاع.

 

وقال هيداي زيلبرمان، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن 52 طائرة حربية نفذت 122 غارة على قطاع غزة خلال 25 دقيقة.

 

وأضاف أن الطيران الإسرائيلي استهدف شبكة أنفاق حماس في غزة، ودمر حوالي 40 هدفا تحت الأرض، ومن بين الأهداف مواقع لتخزين الأسلحة ومراكز أخرى تستخدمها الحركة.

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