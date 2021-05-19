الاتحاد الدولي للكرة الطائرة يعلن تصنيف المنتخبات للرجال
أعلن الاتحاد الدولي لكرة الطائرة اليوم، عن التصنيف الدولي للمنتخبات على مستوي العالم.
جاء التصنيف الذي أعلنه الاتحاد لمنتخبات الرجال كالتالي:
المركز الأول منتخب البرازيل.
المركز الثاني بولندا.
المركز الثالث الولايات المتحدة الامريكية.
المركز الرابع روسيا.
المركز الخامس الارجنتين.
المركز السادس فرنسا.
المركز السابع إيطاليا.
المركز الثامن ايران.
المركز التاسع اليابان.
المركز العاشر كندا.
وجاء المنتخب التونسي في المركز الأول عربيا والمركز 17 عالميا.
المنتخب المصري في المركز الثاني عربيا والمركز 18 عالميا.