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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

7 أخطاء في العناية بالبشرة الدهنية تضاعف مشاكلها

الافراط في غسل الوجه
الافراط في غسل الوجه

عرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقريرا مفصلا عن 7 أخطاء في العناية بالبشرة الدهنية تضاعف مشاكلها ومنها: 

الإفراط في غسل الوجه 

الاستحمام لفترة طويلة

الإفراط في غسل الوجه خاصة مع استخدام المياه الساخنة يتسبب في تجريد الجلد من زيوته الطبيعية.

استخدام الكريم المغذي للبشرة العادية أو الجافة مع الدهنية يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية.

دهن الجلد بالكريم وتركه طول الليل يضر بشرتك الدهنية ويجب أن تكون المسام خالية من الكريم حتي يتمكن الجلد من التنفس.

من أكثر الأخطاء التي من الممكن ان ترتكبيها بحق بشرتك هو التوقف عن استخدام واقي الشمس. 

غسل الوجه كثيرا بالصابون قد يؤدي إلى تعطيل التوازن الحمضي والقلوي الطبيعي للجلد وهذا يترك البشره عرضة للبثور وحب الشباب .

تنتج الغدد الدهنية زيوت طبيعية لتعويض الجفاف لذلك ضعي الكريم الواقي من الشمس والمرطب دائما حتي لو كانت بشرتك دهنية.

المبالغة في استخدام الأمصال والكريمات والمنتجات والاقنعة لن يؤدي إلا إلى إرباك للبشرة.

العناية بالبشرة اخبار التوك شو البشرة الدهنية غسل الوجه واقي الشمس

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