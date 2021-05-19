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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الري: إزالة فورية والتحويل للنيابة العسكرية لكافة أشكال التعدي على المجاري المائية

صدى البلد

في إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي ، والإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات .. عُقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه.

وصرح الدكتور عبد العاطى بأن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل ، والحالة الهيدرولوجية للنهر ، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي ، وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل ، مشيراً إلى أن لجنة إيراد النهر في حالة انعقاد دائم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى ، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.

وقد وجه الدكتور عبد العاطى أثناء الإجتماع بضرورة رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات لتلبية كافة الاحتياجات المائية لكافة القطاعات ، وللتعامل مع كافة سيناريوهات الفيضان المقبل ، مع الإستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحالة الترع والمصارف ، مع جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالى ، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية ، وذلك بهدف ضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

كما أكد الدكتور عبد العاطى على ضرورة رصد كافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف ، مع التصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلي النيابة العسكرية ، بهدف الحفاظ على المجارى المائية وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.

وكانت أجهزة وزارة الري قد واصلت العمل أثناء أجازة عيد الفطر لرصد وإزالة التعديات على نهر النيل وأملاك الرى في مهدها ، حيث تم رصد ووأد عدد من المخالفات بالقاهرة والجيزة والمنيا وسوهاج والدقهلية والقليوبية. 

حيث تم التعامل الفورى مع حالة تعدى بناحية الشيخ مكرم بمحافظة سوهاج من خلال إلقاء مخلفات هدم بالنيل لتوسعة الأراضي الزراعيه على حساب القطاع المائى لمجرى النهر ، حيث تم إيقاف هذه الأعمال وإزالة التعدى مع تحصيل تكاليف الإزالة من المخالفين ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب هذه الأراضي وإصدار قرارات إزالة وإرسال جميع المخالفات للنيابة العسكرية ، كما تم رصد مجموعة من سيارات النقل التي تقوم بردم بعض أراضي طرح النهر بقرية عرب الزينة بمركز سمالوط بمحافظة المنيا ، وتم تحرير محاضر مخالفة وقرارات إزالة للتعدي وتحويل المخالفين للنيابة المختصة ، والزام المتعدين بإزالة التعدي على نفقتهم ، كما تم إزالة تعدي آخر بمركز شربين بمحافظة الدقهلية متمثل في عمل سلم من الخرسانة المسلحة والأشجار والردم داخل القطاع المائي ، حيث تم إزالة التعدى ، وإحالة المخالف للنيابة العسكرية.

كما تم رصد قيام أحد المخالفين بناحية خلف مفكو بحلوان بعمل كافتيريا ، وقام المخالف بإزالة المخالفة بمعرفته بعد إنذاره ، كما تم رصد عمل تكسية وبرجولات بجزيرة الدهب وتم إزالتها بمعرفة الوزارة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف ، كما تم رصد مخالفة عبارة عن إنشاء قاعة افراح على النيل بالبر الشرقي بناحية ركن فاروق بحلوان ، وتم إنذار المخالف والذى قام بإزالة المخالفة بمعرفته ، وفي ناحية منيل شيحة بأبو النمرس بمحافظة الجيزة ، حاول أحد المخالفين إعادة تنفيذ مخالفة سبق إزالتها ، إلا أن أجهزة الوزارة قامت برصد التعدي في الحال ، الأمر الذى دفع المخالف لإزالة المخالفة بمعرفته ووقع إقرار بعدم تكرار المخالفة.

وفي مجال حماية أملاك الرى .. فقد تم إزالة أحد التعديات على أملاك الري بمحافظة القليوبية بالجسر الأيمن للرياح المنوفي بنطاق الإدارة العامة لري قناطر الدلتا ، بإقامة كافتيريا من الحديد والخرسانة المسلحة ، مع  إتخاذ الإجراءات القانونية مع المتعدي.

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