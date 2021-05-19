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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صفوت يحافظ على صدارة التصنيف العربي للتنس

البطل المصري محمد
البطل المصري محمد صفوت

تصدر البطل المصري محمد صفوت التصنيف العربي للتنس بعد ما حل في المركز 163 عالميًا في التصنيف الذي نشره الاتحاد الدولي للتنس .

ويحسب للبطل المصري محمد صفوت سعيه للمشاركة في البطولات الكبرى، للحصول على عدد نقاط أكثر، ليتقدم في التصنيف الدولي للتنس.

ويأتي في المركز الثاني المغربي إليوت بنشتريت، الذي حل في المركز 246 بالتصنيف العالمي للاعبي التنس .

واحتل البطل التونسي المركز الثالث عربيا ولكنه يظل بعيدا عن أفضل 200 لاعب دولي بعد ما حل في المركز 276 في التصنيف العالمي لأبطال التنس .

ويحتل التونسي عزيز دوقاز المركز الرابع عربيا بعدما احتل المركز 350 عالميا في التصنيف العالمي للتنس .

وتقدم التونسي منصوري الخامس، 3 مراكز عالميا ليحتل المركز ٣٨٠ في التصنيف الدولي للتنس ليحتل المركز الخامس عربيا .

واحتفظ البطل اللبناني بنيامين حسان بالمركز ٣٩٦ في التنصيف العالمي للتنس ليحتل المركز السادس عربيا.

وواصل البطل  المصري كريم مأمون تراجعه في التصنيف الدولي للتنس ليحتل المركز ٤٣٠ في التصنيف الدرلس ليحافظ علي مكانته في المركز السابع عربيا .

وتراجع البطل المغربي أدم مندير مركزا واحدا في التصنيف الدولي للتنس ليحتل  المركز ٥٣٨ عالميا والمركز الثامن عربيا .

ويأتي بالمركز التاسع بالقائمة العربية هو التونسي معزشرقي، والذي فقد مركزا عالميا هو الآخر، ليعود للمرتبة 670.

واحتل البطل المغربي المخضرم لميت وهاب المركز العاشر عربيا بعدما تراجع  للمركز ٦٨٩ في التصنيف الدولي للتنس.

محمد صفوت بطل التنس الاتحاد الدولي تصنيف الدول التصنيف العالمى التصنيف الدولي

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