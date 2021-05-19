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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض الفيلم الأمريكى Nomadland فى فرنسا 9 يونيو القادم

Nomadland
Nomadland

كشف موقع imdb عن موعد عرض الفيلم الأمريكي Nomadland إخراج كلوي تشاو فى دور العرض بفرنسا حيث من المقرر عرضه فى 9 يونيو القادم. 

قصة فيلم Nomadland 

وتدور أحداث الفيلم بحيث روى قصة فيرن (فرانسيس مكدورماند) التى تحزم أمتعتها وتنطلق لاستكشاف الحياة خارج المجتمع التقليدى وتعيش كبدوية معاصرة، بسبب الانهيار الاقتصادي الذى لحق بمدينتها فى ريف نيفاندا.

أبطال فيلم Nomadland 

والفيلم قام ببطولته مجموعة من النجوم وهم فرانسيس مكدورماند وديفيد ستراثيرن وليندا ماي وتشارلين سوانكي وبوب ويلز وتأليف وإخراج كلوى تشاو وهو ماخوذ من كتاب Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century من تأليف جيسيكا برودر ويدور الكتاب حول امرأة تغادر بلدتها الصغيرة للسفر حول وسط غرب الولايات المتحدة.

جوائز فيلم Nomadland  

الفيلم عرض لأول مرة، فى مهرجان فينيسيا السينمائى في 11 سبتمبر 2020 حيث تلقى إشادة من النقاد على نطاق واسع وفاز بجائزة “الأسد الذهبي” كما حصد جائزة اختيار الجمهور بمهرجان “تورنتو” السينمائي.

ومنحت الأكاديمية الأمريكية لعلوم وفنون الصور المتحركة المخرجة كلوى تشاو جائزة الأوسكار كأفضل مخرجة عن فيلم Nomadland خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورتها ال93 المنعقد حاليا لتدخل التاريخ باعتبارها ثاني امرأة تفوز بجائزة الأوسكار لأفضل مخرج والأولى من أصل أسيوي.

وكانت المخرجة الآسيوية المرأة الثانية التي تفوز بالجائزة فى تاريخ الأوسكار بعد فوز المخرجة كاثرين بيجلو بالجائزة عن فيلمها the hurt locker عام 2009.

وحصل الفيلم على لقب الحصان الأسود فى موسم 2020 -2021، وذلك بعد فوزه بالجوائز التالية Women's Image Network Awards و Women Film Critics Circle Awards، و أفضل فيلم وأفضل مخرجة وأفضل ممثلة وأفصل تصويروأفضل سيناريو من Washington DC Area Film Critics Association Awards، أفضل مخرجة من Virginia Film Festival، أفضل فيلم من Venice Film Festival، أفضل فيلم ومخرجة وممثلة من Vancouver Film Critics Circle، أفضل ممثلة وأفضل تصوير من Utah Film Critics Association Awards، وغيرها من الجوائز العالمية.

إنتاج فيلم Nomadland  

وفي فبراير 2019، أعلن عن انضمام فرانسيس مكدورماند وديفيد ستراتايرن وليندا ماى وتشارلين سوانكى إلى طاقم الفيلم مع إخراج كلوي تشاو وأنتج الفيلم فرانسيس مكدورماند وبيتر سبيرز ومولي آشر ودان جانفي وتشاو، بينما توزعه فوكس سيرش لايت بيكتشرز وقد عرض الفيلم فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الاخيرة وكان العرض الاول له فى الشرق الاوسط. 

Nomadland كلوي تشاو فرانسيس مكدورماند ديفيد ستراثيرن ليندا ماي

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