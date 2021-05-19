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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير اقتصادى : إعمار قطاع غزة امتداد للأمن القومي الشامل لمصر

فلسطين
فلسطين

قال محمود عنبر ، الخبير الاقتصادى : إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتبرع ب 500 مليون دولار لصالح إعمار قطاع غزة جاءت معبرة عن الإرادة الشعبية المصرية والذى شمل توافقا عاما من الفئات المختلفة للمواطنين خاصة فى ظل دور مصر المحوري فى ليبيا والسودان و دعم إفريقيا .


وأوضح  "  عنبر  " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن إعمار قطاع غزة يعد امتدادا للأمن القومي الشامل للدولة المصرية والتى ستنعكس بشكل مباشر على الدولة المصرية وسيؤثر على اقتصاد  فلسطين الذي تأثر بدوره من تداعيات جائحة كورونا من خفض معدلات نمو اقتصادى .

وأشار إلى أن اعادة إعمار غزة يأتى فى نطاق الدافع القومي والإنسانى ويعد توطينا واستثمارا للدولة المصرية وخلق مناخ يحفز عملية الاستثمار بين مصر وفلسطين والتي تؤثر على مجمل العلاقات العربية والافريقية لافتا إلى أن الدولة المصرية منذ تبنيها سياسة الاصلاح الاقتصادى فى عام 2016 وهى تشكل حدوث طفرة على المستوى الاقتصادى والذى أشادت به المؤسسات الأجنبية والعالمية .


وتابع أن نقل مصر هذه التجربة على المستوى الافريقى والعربى هى إحدى مظاهر الدعم المصرى والأمر وتقوبة المؤسسات الاقتصادية فى هذا الأمر والدعم المقدم لفلسطين لا يقتصر فقط فى 500 مليون دولار ولكن الدعم المعنوى والطبى ودعم كافة المؤسسات فى مجال تخصصهم وهناك توجه عام من الدولة المصرية لدعم هذه القضية .

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