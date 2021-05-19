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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انطلاق قمة الاستثمار السياحي في الشرق الأوسط

دبي -صورة أرشيفية
دبي -صورة أرشيفية

تنطلق قمة الاستثمار السياحي في الشرق الأوسط على مرحلتين وينظمها المؤتمر الدولي للسياحة والاستثمار اليوم  بالشراكة مع معرض سوق السفر العربي حيث سيتم انعقاد القمة الشخصية في دبي وستتبعها قمة افتراضية في 27 مايو الجاري.

و الموضوع الرئيسي للقمة "استثمر - أعد بناء - أعد تشغيل صناعة السياحة في الشرق الأوسط". وتبرز منطقة الشرق الأوسط باعتبارها المنطقة التي تقدم أكثر آفاق للسياحة وخاصة بعد حملات التطعيم ضد كوفيد-19 والتي تم إطلاقها بنجاح.

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و أعرب الدكتور طالب الرفاعي رئيس المؤتمر الدولي للسياحة والاستثمار والأمين العام السابق لـ منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة وفقا لما نشرته وكالة أنباء الإمارات، عن سعادته بإستضافتهم بالشراكة مع معرض سوق السفر العربي قمة الاستثمار السياحي الحضورية الأولى بعد 18 شهرًا وإعادة جمع قادة الصناعة لمناقشة فرص الاستثمار والتحديات والقضايا ونحن نمضي قدمًا.

من جانبه أعرب إبراهيم أيوب الرئيس التنفيذي لمجموعة المؤتمر الدولي للسياحة والاستثمار عن ثقته بأن حملات التطعيم ستسهم بشكل كبير في إعادة تشغيل الرحلات الدولية بشكل سريع حيث قدمت دبي بالفعل مثالاً يحتذى به لإعادة فتح مجالها الجوي ودولتها للزوار الأجانب بنجاح.. متوقعاً أن تحذو دول أخرى خاصة في منطقة الشرق الأوسط حذو دولة الإمارات التي تعاملت بنجاح مع جائحة كوفيد -19 .. لافتاً أن القمة تهدف إلى تزويد قادة الصناعة بأحدث الاتجاهات والفرص حتى يتمكنوا من وضع أنفسهم بين أوائل المحركين لجني مزايا التعافي بعد مرحلة كوفيد-19 في منطقة الشرق الأوسط.

من جهتها قالت دانييل كورتيس مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط إن معرض سوق السفر العربي يوفر المنصة المثالية لاستضافة هذه القمة حيث يمكن أن يلعب دوراً حاسماً في دعم تعافي صناعة السفر في المنطقة كما أن وجود نخبة من المتحدثين الرئيسيين رفيعي المستوى المشاركين في هذا الحدث هو دليل على الجهود المتضافرة من أجل تعافي وانتعاش صناعة السياحة والتغلب على التحديات والصعوبات التي واجهتها في العام الماضي.

لمؤتمر الدولي للسياحة والاستثمار صناعة السياحة منظمة السياحة العالمية سوق السفر العربي صناعة السفر

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