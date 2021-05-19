ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 219 شهيدًا و1530 مصابًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 1530 مصابًا، واستشهاد 219 شخصًا، بينهم 63 طفلا و36 سيدة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت برجًا سكنيًا اليوم بصاروخ من طائرة استطلاع شمالي قطاع غزة.

وأفدات شبكة “سكاي نيوز عربية” بأن شرطة الاحتلال اعتقلت نحو 60 فلسطينيًا داخل الخط الأخضر صباح اليوم.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، شن 122 غارة على قطاع غزة، وتدمير مواقع وأهداف للمقاومة الفلسطينية في القطاع.

وقال هيداي زيلبرمان، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن 52 طائرة حربية نفذت 122 غارة على قطاع غزة خلال 25 دقيقة.

وأضاف أن الطيران الإسرائيلي استهدف شبكة أنفاق حماس في غزة، ودمر حوالي 40 هدفا تحت الأرض، ومن بين الأهداف مواقع لتخزين الأسلحة ومراكز أخرى تستخدمها الحركة.