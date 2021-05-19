كيف نجحت الحكومة في تطوير قطاع الصحة؟.. فيديو

القطاع الطبي

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر فضائية “الأولى”، تقريرا تلفيزيونيا بعنوان، كيف نجحت الحكومة في تطوير قطاع الصحة؟.

ووفقا للتقرير، نال قطاع الصحة اهتماما كبيرا من قبل الحكومة وحرصت الدولة المصرية على تأهيل وتطوير البنية التحتية الصحية بجانب الإصلاحات في المستشفيات الحكومية لتوفير الخدمات لآلاف المرضى.

وبالرغم مما مر على الأنظمة الطبية دوليا، إلا أن مصر كانت من أوائل الدول التي سعت إلى تطوير المنظومة الصحية في ظل فترة الوباء وتوفير وإتاحة جميع المستلزمات والمعدات الطبية التي قد يحتاج إليها المواطن المصري خلال فترة الأزمة، بجانب تطوير المستشفيات التي كانت تنقصها العديد من الخدمات الصحية.

وأفاد أنه تم تأسيس 28 مستشفى نموذجيا و19 مستشفى جامعي حرصا على تطبيق المنظومة بشكل جيد على مستوى الجمهورية، كما تم إطلاق مبادرات الإصلاح الصحي التي كانت أبرزها مبادرة "100 مليون صحة" وتمكنت من فحص ما يقرب من 62 مليون مواطن من خلال الكشف عن فيروس سي في 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

وتابعت الإعلامية جومانا ماهر، على التقرير مشيدة بالجهود التي بذلتها وزارة الصحة المصرية في تطوير القطاع الصحي، مضيفة: "استطاعت مصر أن تواجه أزمة كورونا من خلال تطوير البنية التحتية وكل الخطط الاستباقية التي نفذتها الحكومة المصرية لتطوير القطاع الطبي".