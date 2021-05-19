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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

شعراوي: بدء الأعداد للخطة التدريبية الجديدة للعاملين بالمحليات

اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة ورشتى عمل خلال الفترة من 22 حتى 27 مايو الحالي تحت شعار (نعمل معا ......ننجح معا ) ، يحضر الورشتين 70 متدربا من المحافظات والذين تم الاستعانة بهم كمدربين فى تنفيذ خطة تدريب مركز سقارة اضافة الى خبراء التدريب وبناء القدرات من الوزارة ومركز تدريب سقارة ومسئولي التدريب ومديري الموارد البشرية بالمحافظات .

ياتي ذلك  فى ضوء تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة الإعداد الجيد والتشاركي الفعال و التنسيق بين مختلف الجهود لرفع كفاءة العاملين بالمحليات والتمكن من استخدام الأدوات لإعداد خطة التدريب الجديدة للكوادر البشرية بالمحافظات للعام 2021/2022 .


وأكد  شعراوى أن الورشتين تهدفان إلى تبادل الأفكار والخبرات لتحديد أهم الدورات التدريبية التي يحتاجها العاملون فى المحافظات فى خطة العام التدريبي الجديد وذلك لتطوير قدراتهم الشخصية والوظيفية وتحسين أدائهم فى العمل بما ينعكس على زيادة رضا المواطن عن الخدمات المقدمة له ، كما تهدف إلى رفع مستوى التنسيق بين عناصر منظومة التدريب فى المحافظات وفريق العمل بمركز تدريب سقارة والتمكن من استخدام الادوات الفعالة لتحقيق ذلك من خلال التدريب الذى يثرى الفرد بالمعلومات وينمي الاتجاهات ويعدل السلوك اضافة الى دراسة الدورات و الموضوعات الجديدة التى يمكن ادراجها فى الخطة الجديدة .


 وأشار إلى أن ورشتي العمل تناقشان رؤية الوزارة لمنظومة التدريب بما يلبى احتياجات الوزارة والمحافظات ويتوافق مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وكذا استراتيجية الوزارة مع ربط المحتوى التدريبى بالواقع العملى ، وقياس العائد من التدريب على الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما ستركز على مساعدة المحافظات والقائمين على مركز تدريب سقارة فى وضع الخطة التدريبية للعام المالى الجديد 2021/2022 بما يلبى الاحتياجات التدريبية للعاملين بالادارة المحلية ، وتقييم الخطة التدريبية للعام المالى الحالى ( 2020/2021 )  ، وصقل مهارات عناصر منظومة التدريب فى المحافظات من خلال المحاضرات التنشيطية وورش العمل التفاعلية ، وتحديد الدورات التدريبية المدرجة بخطة مركز سقارة و مراكز تدريب المحافظات .
 
وأوضح الوزير أن ورشتي العمل ستتناولان كافة الموضوعات التى تهتم عناصر منظومة التدريب بالمحليات ويتم خلالهما تنظيم جلسات نقاشية عامة ومحاضرات نظرية وورش عملية لمجموعات مصغرة تشمل اساليب تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية ومراحل إعداد الخطة التدريبية ومنهجيات اعداد الحقائب التدريبية وكيفية التغلب على معوقات تنفيذ التدريب ومعايير إعداد خطة تدريبية وتحديد أولويات التدريب والفئات المستهدفة .
 
جدير بالذكر أن الورشة الاولى تبدأ من 22 وحتى 26 مايو الحالى وتشمل مسئولى التدريب و الموارد البشرية فى المحافظات فيما تستمر فعاليات الورشة الثانية لمدة يوم واحد ( 27 مايو) ويشارك فيها ممثلو قطاعات الوزارة و المدربون المشاركون فى التدريب من داخل الوزارة فى الخطة التدريبية الحالية .
 

سقارة مركز التنمية المحلية بسقارة التنمية المحلية

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