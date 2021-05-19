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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«الجمارك» تتلقى شكاوى ومقترحات المصدرين والمنتجين إلكترونيًا

مصلحة الجمارك -صورة
مصلحة الجمارك -صورة أرشيفية

أعلنت وزارة المالية، عن تلقي وحدة «دعم المصدرين والمنتجين» بـ مصلحة الجمارك  عبر البريد الإلكترونى: [email protected] لشكاوى المجتمع التجارى والصناعى حول المعوقات التي قد تُواجههم بالمواقع والمنافذ الجمركية، أو مقترحاتهم التى تُسهم في نجاح المنظومة الجمركية، بما ينعكس على تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحفيز الاستثمار، واستمرار دوران عجلة الإنتاج.

أكد الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على تعميق جسور التواصل الفعَّال مع المجتمع التجارى والصناعى؛ باعتبارهم شركاء التنمية بما يُسهم فى تذليل أى عقبات قد تواجههم بالمنافذ الجمركية، موضحًا أن وحدة «دعم المصدرين والمنتجين» التي تم استحداثها بمصلحة «الجمارك» تتولى دراسة أى شكاوى ترد إليها، وحلها، واقتراح الآليات المناسبة لمنع تكرارها مستقبلًا، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بمجال التصدير، على نحو يساعد فى تحسين ترتيب مصر بتقارير ممارسة الأعمال الدولية، وارتفاع تنافسية الاقتصاد المصرى دوليًا. 

 

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أشار إلى أنه سيتم عقد لقاءات دورية مفتوحة مع المصدرين والمنتجين والمستخلصين الجمركيين عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، خلال المرحلة المقبلة من أجل الاستماع إلى أى عقبات يتعرضون لها فى التعامل مع الجمارك، والعمل على إزالتها، لضمان استدامة جودة العمل بالمنافذ الجمركية.
 

مصلحة الجمارك المنافذ الجمركية المنظومة الجمركية عجلة الإنتاج الإقتصاد المصرى المصدرين المستخلصين الجمركيين

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