كاتب صحفي: مصر النواة الصلبة فى الإقليم بشكل عام من المشرق إلى المغرب العربى

قال أحمد الطاهرى، الكاتب الصحفى، إن فعلته مصر مع أشقائها فى فلسطين هو ما فعلته أيضا مع أشقائنا فى ليبيا وما تفعله من تضامن وتكاتف مع كافة الدول العربية والذى يعد فى الأصل محصلة رؤية وبناء تم على مدار السبع سنوات الماضية.



وأوضح "الطاهرى"، خلال استضافته ببرنامج “هذا الصباح” والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن مصر هى النواة الصلبة فى الإقليم بشكل عام من المشرق إلى المغرب العربى، لافتا إلى أن مصر كانت أول من تحرك فى أحداث فلسطين وهو موقفها الوحيد التضامني فى الساحة العربية وكان موقفها أكثر وضوحا وطالبت بوقف عمليات الاعتداء ضد الدولة الفلسطينية وذلك قبل التحدث حول التهدئة.

وأشار إلى أن مصر قامت بفتح معبر رفح لأشقائنا فى فلسطين لدعمهم والتضامن معهم وقامت بمناقشة الأمر والاتصالات مع الجانب الأمريكى والبريطانى من أجل الضغط على إسرائيل لحثها على قبول التهدئة، بالإضافة لقيادة مصر فى وقت سابق للمجموعة العربية خاصة خطابها فى مجلس الأمن والتمسك بالثوابت وأن الحل هو دولتين ودولة فلسطينية على حدود ما قبل 5 يونيو 1967 وعاصمتها القدس.



وتابع أن التفاعل الشعبى مع أحداث فلسطين خاصة مع تحرك البرلمان المصرى و تنسيقة شباب الأحزاب التى قادت موقفا نيابيا قويا منذ اندلاع أزمة الاعتداءات الإسرائيلية ضد الدولة الفلسطينية لافتا إلى أن هذه الأحداث أعادت القضية مرة أخرى لصدارة أولويات الشعب العربى.